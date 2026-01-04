HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bản lĩnh vô địch của Arsenal dần thành hình

Hoàng Hiệp - Ảnh: AP

(NLĐO) - Chiến thắng đầy kịch tính trước Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng giúp Arsenal tiến gần hơn tới thành tích “bất bại” huyền thoại ở mùa giải 2003-2004.

Tại Vitality Stadium, Arsenal khởi đầu không hề thuận lợi. Sai lầm sớm của Gabriel Magalhaes ở phút thứ 10 tạo điều kiện cho Evanilson mở tỉ số cho Bournemouth. Thế nhưng, khác với hình ảnh dễ sụp đổ của những mùa giải trước, "Pháo thủ" hiện tại cho thấy một cá tính lạnh lùng và bền bỉ hơn.

Bản lĩnh vô địch của Arsenal dần thành hình - Ảnh 1.

Declan Rice thi đấu thăng hoa trong ngày trở lại sau chấn thương

Chỉ 6 phút sau đó, chính Magalhaes là người chuộc lỗi khi ghi bàn gỡ hòa từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Đến hiệp hai, Declan Rice, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh không chỉ mang đến sự chắc chắn ở tuyến giữa mà còn trực tiếp định đoạt trận đấu bằng cú đúp bàn thắng ở các phút 54 và 71.

Đây cũng là cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu tại Ngoại hạng của tiền vệ người Anh. Sau đó, dù Bournemouth kịp tạo ra cao trào với siêu phẩm sút xa của Eli Junior Kroupi ở phút 76, Arsenal vẫn đứng vững để giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng ở vòng 20 Premier League đã kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng của "Pháo thủ" với 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, thầy trò HLV Mikel Arteta đang làm được những điều mà ngay cả đội hình bất bại mùa giải 2003-2004 của CLB cũng chưa từng đạt được.

Ở cùng thời điểm này của mùa giải, họ giành nhiều hơn 2 điểm, ghi nhiều hơn 4 bàn thắng và chỉ để thủng lưới nhiều hơn đúng 1 bàn so với tập thể từng đi vào lịch sử dưới thời HLV Arsene Wenger.

Sau 3 mùa giải về nhì liên tiếp, Arsenal chưa từng khiến người hâm mộ yên tâm dù có phong độ thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, những con số nêu trên đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng thành London về hiệu suất và sự ổn định, đặc biệt là khi đặt cạnh một huyền thoại của bóng đá cấp CLB xứ sở sương mù.

Ở mùa giải hiện tại, trận hòa trước Sunderland và Chelsea, cùng với thất bại 1-2 trong cuộc chạm trán với Aston Villa, từng khiến giới mộ điệu lo lắng rằng "Pháo thủ" sẽ một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu vô địch Ngoại hạng. Song chính thầy trò HLV Mikel Arteta đã tự mình khẳng định bản lĩnh khi hạ gục "The Villans" với tỉ số 4-1 tại Emirates, qua đó chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của đoàn quân HLV Unai Emery.

Dẫu vậy, con đường để sánh ngang hoặc vượt qua huyền thoại bất bại mùa giải 2003-2004 vẫn còn dài. Arsenal cần thêm ít nhất 42 điểm trong 18 vòng còn lại, tương đương trung bình 2,3 điểm/trận. Đồng thời, họ phải duy trì sự chắc chắn ở hàng thủ để chỉ thủng lưới thêm tối đa 12 bàn.

Bản lĩnh vô địch của Arsenal dần thành hình - Ảnh 2.

Arsenal dần khẳng định bản lĩnh trong cuộc đua vô địch

Sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi, niềm tin về chức vô địch Ngoại hạng đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết tại Emirates. Arsenal thi đấu hiệu quả, lì lợm và biết chiến thắng theo nhiều cách. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của một nhà vô địch đang dần thành hình.

Thử thách trước mắt của "Pháo thủ" là 8 trận đấu diễn ra trong tháng 1, trong đó có cuộc chạm trán với á quân Champions League Inter Milan. Đó sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh đường dài thực sự cho tham vọng vô địch của Mikel Arteta và các học trò.


Chelsea đại chiến Man City: Thay tướng khó đổi vận

Chelsea đại chiến Man City: Thay tướng khó đổi vận

Là trận cầu tâm điểm của vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh, đại chiến Man City - Chelsea lúc 0 giờ 30 phút ngày 5-1 được dự báo đầy bất lợi cho đội khách

Khoảnh khắc Declan Rice được xem là “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal

(NLĐO) - Tiền vệ Declan Rice lao nhanh về phía các cổ động viên Arsenal, giật mạnh máy quay truyền hình bằng cả hai tay rồi liên tục đấm và hôn vào ống kính…

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya

(NLĐO) – Hai bàn thắng muộn trong vòng 4 phút cuối giúp Barcelona giành trọn 3 điểm trước Espanyol, nới rộng khoảng cách tới 7 điểm trên đỉnh bảng La Liga.

