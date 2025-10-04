HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Arsenal - West Ham: Phá dớp derby London

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal tràn đầy quyết tâm đè bẹp West Ham trong trận derby London khó chịu này, nơi Mikel Arteta đã phơi áo trong 2 lần chạm trán gần nhất ở Emirates.

Soi tỉ số trận Arsenal - West Ham: Phá bỏ vận đen trận derby London - Ảnh 1.

Martin Odegaard (Arsenal, phải) đi bóng qua hậu vệ West Ham

Arsenal sẽ hướng đến mục tiêu vượt qua Liverpool để giành ngôi đầu bảng khi đối đầu với West Ham trong trận derby địa phương (21 giờ, hôm nay 4-10).

Được tiếp thêm sức mạnh từ chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Newcastle tuần qua, Arsenal không giấu tham vọng vượt qua khoảng cách 2 điểm so với Liverpool. HLV Mikel Arteta cần phải vượt qua thách thức tâm lý sau 2 lần để thua West Ham ngay trên sân nhà Emirates.

Mikel Merino được kỳ vọng sẽ sớm có tên trong đội hình xuất phát Arsenal sau khi ghi bàn vào lưới Chích Chòe, trong khi tất cả Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke và Piero Hincapie vẫn đang trong phòng hồi phục.

Trong khi đó, The Hammers đang mắc kẹt trong khu vực xuống hạng với chỉ 4 điểm. West Ham đã chơi tốt khi cầm hòa Everton 1-1 tại Goodison Park, nhưng họ sẽ phải vượt qua một thử thách lớn trước ứng cử viên vô địch.

Chuyện West Ham đã gây sốc cho Arsenal trong 2 mùa qua, đồng nghĩa với việc đoàn quân của Mikel Arteta đang rất khao khát phục thù. Cả Thomas Soucek (bị treo giò) và Aaron Wan-Bissaka (chấn thương bụng) đều không thể ra sân cho đội khách.

Các chuyên gia dự đoán dày dạn kinh nghiệm đều tin rằng Arsenal sẽ thắng đậm trận này khi khoảng cách về đẳng cấp và phong độ giữa họ quá xa. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 3-0, cựu danh thủ Chris Sutton lần cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đều chọn con số tương tự.

Dự đoán: Arsenal - West Ham 3-0

Đối đầu trực tiếp

Premier League 24/25 Arsenal - West Ham 0-1

West Ham - Arsenal 2-5

Premier League 23/24 West Ham - Arsenal 0-6

Arsenal - West Ham 0-2

EFL Cup: Vòng 4 23/24 West Ham - Arsenal 3-1

Premier League 22/23 West Ham - Arsenal 2-2

Arsenal - West Ham 3-1

Premier League 21/22 West Ham – Arsenal 1-2

Arsenal - West Ham 2-0

Premier League 20/21 West Ham – Arsenal 3-3

Arsenal - West Ham 2-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

04/10 22:00

Arsenal - West Ham

2.05

0 : 2

1.85

1.95

3

1.925

04/10 22:00

Arsenal - West Ham

2.05

0 : 2

1.85

1.925

3

1.95

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cách biệt khi chủ nhà Arsenal chấp đến 2 trái và West Ham lún tiền (ăn chỉ 85). Khoảng cách đó phản ánh đúng phong độ của đội đang đứng tốp đầu với đội khách ở nhóm cuối bảng. 

Thị trường không chút biến động trong mấy ngày qua khi giới mộ điệu tin rằng Arsenal sau 2 lần vấp ngã ở trận derby này sẽ khao khát vùi dập đối thủ đang chơi sa sút ở nhóm cuối bảng. Tỉ lệ 2 trái, chọn chủ nhà vẫn vui hơn.

Soi tỉ số trận Arsenal - West Ham: Phá bỏ vận đen trận derby London - Ảnh 2.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là 2-0 với mệnh giá rất thấp: Đặt 1 ăn chỉ 5.8, trong lúc 3-0 có giá nhỉnh hơn một chút với đặt 1 ăn 6.7, còn 1-0 cũng chỉ ăn 7.5. Khả năng ghi bàn của West Ham cũng rất thấp khi tỉ số 2-1 ăn đến 9.6, tỉ số 3-1 ăn đến 11.Hòa cũng không phải là đáp án trận này khi 0-0 có mệnh giá 19, 1-1 có giá 13, còn 2-2 là tỉ số không tưởng với giá đặt 1 ăn đến 33.

Soi tỉ số trận Arsenal - West Ham: Phá bỏ vận đen trận derby London - Ảnh 3.

Tin liên quan

Ruben Amorim bên bờ vực bị Man United sa thải

Ruben Amorim bên bờ vực bị Man United sa thải

(NLĐO) – Từng khẳng định luôn ủng hộ Ruben Amorim nhưng có vẻ dàn lãnh đạo Man United đã mất kiên nhẫn nếu đoàn quân của ông thầy người Bồ tiếp tục thất bại.

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League

(NLĐO) - Crystal Palace giành chiến thắng 2-0 trên sân của Dynamo Kyiv ở lượt đấu mở màn Conference League, trận ra mắt của đội bóng Anh ở đấu trường châu Âu.

Champions League - cuộc chơi khắc nghiệt

Trong 5 đại diện xứ sương mù, duy nhất Arsenal giữ được mạch toàn thắng sau 2 vòng đấu mở màn vòng phân hạng Champions League để trụ vững trong 6 đội dẫn đầu.

West Ham Arsenal Soi tỉ số
