Soi tỉ số trận Arsenal - West Ham: Phá dớp derby London

Martin Odegaard (Arsenal, phải) đi bóng qua hậu vệ West Ham

Arsenal sẽ hướng đến mục tiêu vượt qua Liverpool để giành ngôi đầu bảng khi đối đầu với West Ham trong trận derby địa phương (21 giờ, hôm nay 4-10).

Được tiếp thêm sức mạnh từ chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Newcastle tuần qua, Arsenal không giấu tham vọng vượt qua khoảng cách 2 điểm so với Liverpool. HLV Mikel Arteta cần phải vượt qua thách thức tâm lý sau 2 lần để thua West Ham ngay trên sân nhà Emirates.

Mikel Merino được kỳ vọng sẽ sớm có tên trong đội hình xuất phát Arsenal sau khi ghi bàn vào lưới Chích Chòe, trong khi tất cả Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke và Piero Hincapie vẫn đang trong phòng hồi phục.

Trong khi đó, The Hammers đang mắc kẹt trong khu vực xuống hạng với chỉ 4 điểm. West Ham đã chơi tốt khi cầm hòa Everton 1-1 tại Goodison Park, nhưng họ sẽ phải vượt qua một thử thách lớn trước ứng cử viên vô địch.

Chuyện West Ham đã gây sốc cho Arsenal trong 2 mùa qua, đồng nghĩa với việc đoàn quân của Mikel Arteta đang rất khao khát phục thù. Cả Thomas Soucek (bị treo giò) và Aaron Wan-Bissaka (chấn thương bụng) đều không thể ra sân cho đội khách.

Các chuyên gia dự đoán dày dạn kinh nghiệm đều tin rằng Arsenal sẽ thắng đậm trận này khi khoảng cách về đẳng cấp và phong độ giữa họ quá xa. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 3-0, cựu danh thủ Chris Sutton lần cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đều chọn con số tương tự.

Dự đoán: Arsenal - West Ham 3-0

Đối đầu trực tiếp

Premier League 24/25 Arsenal - West Ham 0-1

West Ham - Arsenal 2-5

Premier League 23/24 West Ham - Arsenal 0-6

Arsenal - West Ham 0-2

EFL Cup: Vòng 4 23/24 West Ham - Arsenal 3-1

Premier League 22/23 West Ham - Arsenal 2-2

Arsenal - West Ham 3-1

Premier League 21/22 West Ham – Arsenal 1-2

Arsenal - West Ham 2-0

Premier League 20/21 West Ham – Arsenal 3-3

Arsenal - West Ham 2-1





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 04/10 22:00 Arsenal - West Ham 2.05 0 : 2 1.85 1.95 3 1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cách biệt khi chủ nhà Arsenal chấp đến 2 trái và West Ham lún tiền (ăn chỉ 85). Khoảng cách đó phản ánh đúng phong độ của đội đang đứng tốp đầu với đội khách ở nhóm cuối bảng.

Thị trường không chút biến động trong mấy ngày qua khi giới mộ điệu tin rằng Arsenal sau 2 lần vấp ngã ở trận derby này sẽ khao khát vùi dập đối thủ đang chơi sa sút ở nhóm cuối bảng. Tỉ lệ 2 trái, chọn chủ nhà vẫn vui hơn.