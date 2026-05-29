HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Mật phục kiểm tra người đàn ông chở hàng có biểu hiện nghi vấn

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh phát hiện vụ vận chuyển trái phép 127 kg thằn lằn núi Bà Đen, lực lượng kiểm lâm kịp thời mật phục, ngăn chặn và tạm giữ tang vật

Ngày 29-5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật với số lượng lớn tại khu vực chân núi Bà Đen.

Phát hiện 127kg thằn lằn núi Bà Đen vận chuyển trái phép ở chân núi Bà Đen - Ảnh 1.

Đối tượng N.V.V. cùng phương tiện bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Ảnh: Kiểm lâm Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ ngày 28-5-2026, từ nguồn tin báo của người dân, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 nhanh chóng triển khai lực lượng, lập tổ công tác mật phục tại khu vực ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu (khu vực ngã 3 Sơn Đình, gần cổng sau núi Bà Đen).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.V. (SN 1973, ngụ ấp Tân Lâm, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô hiệu Sirius kéo theo thùng lôi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện 127kg thằn lằn núi Bà Đen vận chuyển trái phép ở chân núi Bà Đen - Ảnh 2.

Tang vật 127 kg thằn lằn núi Bà Đen. Ảnh: Kiểm lâm Tây Ninh

Qua kiểm tra, bên trong thùng lôi chứa 127kg thằn lằn núi Bà Đen (còn gọi là thạch sùng ngón Bà Đen, tên khoa học Cyrtodactylus badenensis). Toàn bộ số động vật rừng này đã chết, được cấp đông và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.V. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lâm sản trên và thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đã lập biên bản, tạm giữ tang vật cùng phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, thằn lằn núi Bà Đen là loài động vật rừng phân bố tự nhiên trong khu vực rừng đặc dụng núi Bà Đen. Mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Vĩnh Long quyết bảo vệ vườn chim của lão nông 80 tuổi

Vĩnh Long quyết bảo vệ vườn chim của lão nông 80 tuổi

(NLĐO) – Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát vườn chim của ông Hai Chìa và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt chim trái phép.

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

(NLĐO)- Lực lượng liên ngành tỉnh Tây Ninh phát hiện cơ sở chim cảnh nuôi nhốt 295 cá thể chim nhưng chưa xuất trình hồ sơ nguồn gốc

Lưới bẫy đánh bắt chim trời xuất hiện trên cánh đồng Quảng Trị

(NLĐO) - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy và sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim trời đang tái diễn tại một địa phương ở Quảng Trị.

tỉnh Tây Ninh lực lượng chức năng động vật hoang dã núi Bà Đen vận chuyển trái phép xe mô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo