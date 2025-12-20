Tàu săn sự sống NASA "vạch trần" vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu săn sự sống NASA "vạch trần" vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - NASA vừa công bố các phát hiện của tàu săn sự sống Europa Clipper, vốn có vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát vật thể 3I/ATLAS bí ẩn.

Sử dụng thiết bị Quang phổ tử ngoại (UVS), tàu vũ trụ Europa Clipper của NASA đã quan sát được 3I/ATLAS - vật thể liên sao gây nhiều tranh cãi - một cách cực kỳ rõ nét.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba được xác nhận từng được phát hiện đi vào hệ Mặt Trời, từng là tâm điểm của nhiều mối hoài nghi, bao gồm các ý kiến cho rằng nó có thể là tàu do thám của người ngoài hành tinh.

Tàu săn sự sống NASA tìm thấy gì ở vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh? - Ảnh 1.

Hình ảnh độc đáo về vật thể liên sao 3I/ATLAS mà Europa Clipper vừa ghi nhận - Ảnh: NASA

Thế nhưng bất chấp nhiều đặc điểm dị thường về tính chất, cách di chuyển, phần lớn giới khoa học tin rằng 3I/ATLAS là sao chổi, nhưng vì là sao chổi liên sao nên mang nhiều đặc tính khác sao chổi bình thường.

NASA cũng tin như vậy. Cơ quan vũ trụ của Mỹ đã khẳng định nguồn gốc tự nhiên của vật thể này sau khi cử 8 tàu vũ trụ cùng quan sát đó. Trong đó, Europa Clipper có lợi thế lớn.

Tàu vũ trụ này vốn đang trên hành trình tiếp cận mặt trăng Europa của Sao Mộc, được trang bị các công cụ cho phép nó nhận diện manh mối về sự sống ngoài hành tinh nếu có.

Do quỹ đạo của sao chổi đi qua giữa Europa Clipper và Mặt Trời, vị trí thuận lợi này cho phép nhóm điều khiển Europa-UVS quan sát sao chổi từ một góc nhìn độc đáo.

Các quan sát cho thấy vật thể dị thường này có cả đuôi bụi hướng về phía sau và đuôi plasma hướng ra xa Mặt Trời.

Góc nhìn hướng về phía Mặt Trời khác thường của Europa-UVS giúp nó quan sát kỹ phía cuối của hai đuôi sao chổi, chủ yếu quan sát từ "phía sau" các đuôi và nhìn ngược về phía nhân và quầng sáng của sao chổi.

Thiết bị UVS đã phát hiện các đặc điểm liên quan đến oxy, hydro và bụi, củng cố phần lớn dữ liệu cho thấy 3I/ATLAS đã trải qua một giai đoạn hoạt động thoát khí mạnh mẽ ngay sau khi tiếp cận Mặt Trời ở khoảng cách gần nhất.

"Chúng ta có thể thấy khí thoát ra từ sao chổi, và các phân tử nước bị phân tách thành các nguyên tử hydro và oxy" - tiến sĩ Kurt Retherford, trưởng nhóm nghiên cứu Europa-UVS và là thành viên của Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI- Mỹ).

Nhờ đó, Europa Clipper đo lường và phân tích kỹ lưỡng các loại nguyên tử này, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các quá trình và thành phần của sao chổi.

"Hiểu rõ thành phần của sao chổi và tốc độ phát thải các khí này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc của sao chổi và quá trình tiến hóa của nó trong quá trình di chuyển từ nơi khác trong Ngân Hà (thiên hà chứa Trái Đất Milky Way) đến hệ Mặt Trời" - tiến sĩ Tracy Becker, đồng phó điều tra viên chính của dự án Europa-UVS, cũng đến từ SwRI, cho biết.

Vật thể dị thường này vừa có cú áp sát Trái Đất vào ngày 19-12 và trong tương lai sẽ rời bỏ Thái Dương hệ, tiếp tục hành trình chu du giữa các vì sao.

Tin liên quan

"Bướm vũ trụ" đem lại tin tốt về sự sống ngoài hành tinh

"Bướm vũ trụ" đem lại tin tốt về sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố hình ảnh được gọi là "bướm vũ trụ" - một hố va chạm kỳ lạ ở hành tinh khác.

Trung Quốc phát hiện loài quái vật giống ác thú thần thoại Thao Thiết

(NLĐO) - Sinh vật mới được đặt tên là Taotienimravus songi, lấy cảm hứng từ quái vật Thao Thiết - một trong tứ đại hung thú trong thần thoại Trung Quốc.

NASA ghi nhận tín hiệu lạ phát từ nơi cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng

(NLĐO) - Một tín hiệu không giống với bất cứ gì nhân loại từng ghi nhận đã khuấy động kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA suốt 7 giờ.

vật thể NASA sự sống 3I/ATLAS tàu ngoài hành tinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo