Kinh tế

Mất sạch 3,5 tỉ đồng trong tài khoản vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Thái Phương

(NLĐO) – Chỉ trong vài phút, toàn bộ số tiền gần 3,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của một phụ nữ bị mất sạch sau khi tải ứng dụng giả mạo.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, chị V.Q.H (ngụ TPHCM) cho biết vừa mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng vì thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi của kẻ gian. 

TIN LIÊN QUAN

Theo chị H, sáng 4-1, mẹ chị đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi để "hướng dẫn thủ tục nhận lương hưu". 

Vì 2 tháng nay chưa nhận được lương hưu nên mẹ chị H. không nghi ngờ gì khi đối tượng mạo danh nói lý do là thông tin bảo hiểm xã hội của bà chưa được đồng bộ. Kẻ mạo danh hướng dẫn bà tải ứng dụng (app) để "đồng bộ thông tin".

"Tôi vừa ở ngoài về, nghe mẹ kể lại thì nghĩ là người của cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn. Sau khi tải app giả mạo, tài khoản của mẹ và tôi mở ở 2 ngân hàng khác nhau lập tức đều bị chiếm quyền kiểm soát. Chỉ trong vài phút, toàn bộ số tiến gần 3,5 tỉ đồng trong tài khoản tôi mở tại một ngân hàng cổ phần bị mất sạch. Tài khoản của mẹ tôi ở ngân hàng khác cũng mất hơn 50 triệu đồng" - chị H. kể lại.

Tổng cộng, số tiền trong tài khoản của chị H, và mẹ chị bị kẻ lừa đảo chiến đoạt là gần 3,5 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Tài khoản của chị H. phát sinh loạt giao dịch chuyển tiền với số tiền rất lớn trong thời gian ngắn

Ngay sau khi phát hiện tiền bị rút sạch, chị H. lập tức phản ánh đến đường dây nóng của các ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Đáng chú ý, sau khi bị mất tiền, chị H. yêu cầu ngân hàng gửi tra soát các giao dịch thì phát hiện nhiều điểm đáng ngờ.

Chị H. cho biết mình là khách hàng lâu năm của ngân hàng nơi mở tài khoản, thuộc diện khách hàng ưu tiên. Tuy nhiên, thời điểm bị lừa và tài khoản bị trừ sạch tiền, ngân hàng không có cơ chế hỗ trợ chủ động, khẩn cấp hay đầu mối rõ ràng hỗ trợ. 

"Chuỗi giao dịch ngày 4-1 có giá trị rất lớn, từ 406-499 triệu đồng/giao dịch, lặp lại nhiều lần trong thời gian rất ngắn, dòng tiền bất thường nhưng ngân hàng không nghi ngờ, không giải pháp phòng ngừa rủi ro và bảo vệ khách hàng?" – chị H. băn khoăn.

Chị H. chỉ ra một số bất thường khác như có dấu hiệu bị thao túng tâm lý và chiếm quyền thao tác, lộ thông tin cá nhân của chủ tài khoản có khoản tiền lớn. Đồng thời lộ thông tin người thân cao tuổi (mẹ chị), đã nghỉ hưu, chưa nhận được lương hưu, thẻ bảo hiểm xã hội chưa đồng bộ... 

"Những giao dịch này có dấu hiệu bất thường rõ ràng, không thể coi là giao dịch dân sự thông thường nên tôi mong muốn ngân hàng nơi mở tài khoản và các ngân hàng thụ hưởng - nơi kẻ gian mở tài khoản cùng phối hợp với cơ quan công an để làm rõ" - chị H, bày tỏ. 

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc...

Tin liên quan

Hiếu PC cảnh báo 3 kịch bản lừa đảo dịp cận Tết 2026

Hiếu PC cảnh báo 3 kịch bản lừa đảo dịp cận Tết 2026

(NLĐO) - Lừa đảo bủa vây dịp cuối năm, chuyên gia Hiếu PC khuyên người dân cảnh giác, đừng ham rẻ mà "sập bẫy" các đối tượng xấu

8 tháng đầu năm 2025, hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, tổng thiệt hại 1.660 tỉ đồng

(NLĐO) – Những con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng, tính phức tạp và xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao trong không gian tài chính số.

Khi nhận những email này "gửi từ ngân hàng", cần nghĩ ngay tới thủ đoạn lừa đảo

(NLĐO) – BIDV vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh ngân hàng, chèn đường link có thể chứa mã độc hay trang web giả mạo để đánh cắp thông tin

