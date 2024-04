Mất tiền vì cho con dự các trại hè fake

Ngày 3-4, Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo nêu rõ trang Facebook "Trại hè kỹ năng, Học kỳ CAND" mang nội dung lừa đảo.

Hiện Đà Nẵng chưa có trại hè kỹ năng - học kỳ CAND

Cụ thể, trang Facebook "Trại hè kỹ năng, Học kỳ CAND" đã đăng tải thông tin tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng tại địa chỉ 183A Phan Đăng Lưu và 80 Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Thông tin với báo chí, một phụ huynh ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay mình bị lừa 81,5 triệu đồng vì đăng ký cho con tham gia trại hè quân đội 2024.

Theo đó, các đối tượng đã dẫn dụ phụ huynh này vào nhóm kín trên Telegram rồi yêu cầu tham gia "mua quà hoàn tiền" để hỗ trợ ban tổ chức.

"Các đối tượng yêu cầu phụ huynh mua quà hỗ trợ ban tổ chức và cam kết hoàn tiền sau 3 - 5 phút. Tôi đã chuyển 4 lần, từ mức 500 nghìn đồng lên đến 35 triệu đồng. Đến khi đã chuyển 81,5 triệu đồng, mới giật mình vì biết mình bị lừa" – phụ huynh này trình báo.

Các đối tượng lừa phụ huynh tham gia các hội nhóm để cài app lạ, lừa chuyển tiền

Về vụ việc trên, đại diện Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng khẳng định chỉ có Đoàn thanh niên công an các tỉnh thành mới được phép tổ chức các trại hè kỹ năng công an nhân dân. Ngoài ra, không có đơn vị nào được phép tổ chức. Tại Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Công an TP chưa tổ chức hoạt động này.

Cũng theo Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, hiện nay tại thành phố chỉ có một chương trình "Học kỳ quân đội" do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với quân đội tổ chức.

Trong khi đó, Thành đoàn TP Đà Nẵng cũng xác nhận "Học kỳ quân đội" dịp hè hàng năm do đơn vị phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức, nhưng kế hoạch cho hè 2024 hiện chưa ban hành, chưa công bố thông tin tuyển sinh cụ thể.

Nói rõ về chiêu thức lừa đảo, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho biết khi người dân nhắn tin vào các trang Facebook lừa đảo, sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để được tặng khóa học miễn phí ban đầu.

"Tuy nhiên sau đó, các đối tượng yêu cầu người đăng ký chuyển qua sử dụng một phần mềm, ứng dụng lạ… để lừa chuyển tiền. Người dân cần hết sức cảnh giác", đại diện Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cảnh báo.