Thời sự Chính trị

Quy tụ sức mạnh đại đoàn kết vì một TPHCM phát triển mới

PHAN ANH - THANH THẢO; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I khẳng định quyết tâm quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng TPHCM phát triển

Sáng 29-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội

Đến dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; cùng 495/500 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi đại biểu

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết đây là đại hội khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau sắp xếp, hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới.

Đảm bảo đồng bộ 3 chính sách

Trước khi đại hội diễn ra, các đại biểu chính thức đã dành trọn một ngày để viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liệt sĩ ở các khu vực; thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiêu biểu... Đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các phường, tổ chức trồng cây xanh tạo thành "Vườn cây đại đoàn kết".

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định: "Trong mọi hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đều triển khai đảm bảo 3 chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội".

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, mọi quyết định về phương hướng, nhiệm vụ đều hướng đến xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố nhìn từ góc độ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân - đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tất cả các hoạt động đó có ý nghĩa chuyển tải thông điệp của MTTQ: lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực của đổi mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Mặt trận là nhân dân, mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng; sức mạnh của mặt trận là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của lòng dân; truyền thống của mặt trận là truyền thống đoàn kết; đoàn kết để vững bước, bững bước phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu rất lớn của dân tộc".

Theo đó, mọi quyết đinh của MTTQ Việt Nam phải cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, vừa tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa tham gia đóng góp vai trò của MTTQ trong xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự đại hội

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố; là nơi phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, tập trung trí tuệ để đưa ra những mục tiêu và chương trình hành động, quyết tâm, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết chiến lược Bộ Chính trị về khoa học công nghệ và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; an ninh năng lương, giáo dục đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai nhiệm vụ quan trọng của đại hội

Ông Nguyễn Phước Lộc cho hay đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa làm công tác đại hội vừa kịp thời phát động, vận động, tiếp nhận để hỗ trợ, cứu trợ, giúp các tỉnh miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Nhưng đại hội vẫn quyết tâm, quyết liệt, diễn ra đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 6.

Đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đề xuất phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển". Theo đó, đại hội quyết định phương hướng tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương của TPHCM để chung sức, đồng lòng, tiên phong cùng cả nước, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng. Một là nhận định đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng phát triển TPHCM trên cơ sở kết quả của cả ba địa phương giai đoạn 2024-2025.

Đồng thời đánh giá toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế; những bài học kinh nghiệm thực tiễn, trên cơ sở đó tập trung thảo luận thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.

Hai là hiệp thương thống nhất chọn cử Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tính liên hiệp, tính tiêu biểu, tính đại diện của các tổ chức thành viên, của đại diện các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân và hiệp thương cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 8.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 9.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 10.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 11.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 12.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 13.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 14.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần I khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 15.


 

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Góp sức xây mái nhà chung

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Góp sức xây mái nhà chung

Dưới mái nhà chung MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP HCM đồng hành, xây dựng khối đại đoàn kết vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Vì hạnh phúc của người dân

Thư thái về tinh thần, thuận lợi trong sinh kế… là những ưu tiên hàng đầu của hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM đối với người dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng

Các hoạt động vận động, cứu trợ đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thông tin rộng rãi trên truyền thông để người dân biết và giám sát

