Mâu thuẫn khi trả micro, em vợ chém anh rể rồi lãnh án tù

Ngày 21-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hậu 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, trưa 19-11-2024, Hậu tổ chức tiệc tại nhà. Đến tối cùng ngày, anh rể của Hậu đến nhà để lấy lại loa và micro đã cho mượn trước đó.

Trong quá trình trao đổi, hai bên phát sinh mâu thuẫn khi anh rể cho rằng Hậu làm hỏng micro. Cự cãi xảy ra và cả hai thách thức đánh nhau.

Sau đó, người anh rể về nhà lấy một cây rựa quay lại nhà Hậu. Khi xông vào chém, nhát rựa không trúng.

Hậu liền dùng dao trong nhà tấn công, chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân, khiến người này bị thương tật 38%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất nguy hiểm, thể hiện việc truy đuổi và tấn công đến cùng, gây nhiều thương tích nghiêm trọng; trường hợp không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do đó, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" trong trường hợp phạm tội chưa đạt, nên tuyên mức án 13 năm tù như trên.