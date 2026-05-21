Pháp luật

Mâu thuẫn khi trả micro, em vợ chém anh rể rồi lãnh án tù

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Trung Hậu 13 năm tù vì dùng dao chém anh rể, gây thương tật 38%

Ngày 21-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hậu 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, trưa 19-11-2024, Hậu tổ chức tiệc tại nhà. Đến tối cùng ngày, anh rể của Hậu đến nhà để lấy lại loa và micro đã cho mượn trước đó.

Nguyễn Trung Hậu bị phạt 13 năm tù vì Giết người Do mâu thuẫn về micro - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trung Hậu bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án 13 năm tù. Ảnh: Mai Xuân

Trong quá trình trao đổi, hai bên phát sinh mâu thuẫn khi anh rể cho rằng Hậu làm hỏng micro. Cự cãi xảy ra và cả hai thách thức đánh nhau.

Sau đó, người anh rể về nhà lấy một cây rựa quay lại nhà Hậu. Khi xông vào chém, nhát rựa không trúng. 

Hậu liền dùng dao trong nhà tấn công, chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân, khiến người này bị thương tật 38%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất nguy hiểm, thể hiện việc truy đuổi và tấn công đến cùng, gây nhiều thương tích nghiêm trọng; trường hợp không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do đó, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" trong trường hợp phạm tội chưa đạt, nên tuyên mức án 13 năm tù như trên.

Xuyên đêm từ Đồng Tháp sang Tây Ninh trộm nhà thuốc, 4 thanh niên bị khởi tố

(NLĐO)- Mang xà beng, kìm cộng lực từ Đồng Tháp sang Tây Ninh đột nhập nhà thuốc trộm tiền, điện thoại, 4 thanh niên bị khởi tố

Công an Tây Ninh bắt giữ giám đốc công ty sản xuất yến giả

(NLĐO)- Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán hơn 400.000 sản phẩm yến giả

Toàn cảnh vụ thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO) - Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau điều trị, nguyên nhân vụ án mạng ở Tây Ninh vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

