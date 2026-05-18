Xuyên đêm từ Đồng Tháp sang Tây Ninh trộm nhà thuốc, 4 thanh niên bị khởi tố

Ngày 18-5, Công an xã Tân Thạnh cho biết đã thi hành quyết định khởi tố 4 bị can liên quan vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một nhà thuốc trên địa bàn xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng sử dụng xà beng, kìm cạy phá cửa đột nhập vào trong lấy trộm tài sản. Ảnh: Công an Tây Ninh

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Trường (SN 2004), Trần Thanh Sang (SN 2000), Nguyễn Lệ Nguyên (SN 2000) và Lê Hoàng Giang (SN 2003), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, tối 17-12-2025, nhóm này bàn bạc rủ nhau mang theo xà beng, kìm cộng lực để đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả nhóm di chuyển bằng xe máy từ Đồng Tháp đến Tây Ninh, tìm các cửa hàng khóa cửa bên ngoài để đột nhập.

Rạng sáng 18-12-2025, các đối tượng phát hiện một nhà thuốc tại xã Tân Thạnh khóa cửa nên dừng xe theo dõi rồi quay lại thực hiện hành vi trộm cắp. Trong đó, Trường và Sang dùng xà beng, kìm cạy phá cửa để đột nhập vào bên trong lấy tài sản, còn Giang và Nguyên đứng ngoài cảnh giới.

Sau vài phút, nhóm này lấy được một điện thoại Samsung Galaxy A06 trị giá khoảng 2,5 triệu đồng cùng hơn 10 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khi về đến nhà Sang, các đối tượng chia nhau số tiền trộm được. Trường đưa cho Giang, Sang và Nguyên mỗi người 2,5 triệu đồng, Sang giữ điện thoại, số tiền còn lại Trường giữ để trừ chi phí thuê xe.

Qua công tác truy xét, Công an xã Tân Thạnh đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, bắt giữ các đối tượng liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.