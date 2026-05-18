Pháp luật

Xuyên đêm từ Đồng Tháp sang Tây Ninh trộm nhà thuốc, 4 thanh niên bị khởi tố

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Mang xà beng, kìm cộng lực từ Đồng Tháp sang Tây Ninh đột nhập nhà thuốc trộm tiền, điện thoại, 4 thanh niên bị khởi tố

Ngày 18-5, Công an xã Tân Thạnh cho biết đã thi hành quyết định khởi tố 4 bị can liên quan vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một nhà thuốc trên địa bàn xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

4 Thanh niên bị khởi tố vì trộm nhà thuốc tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng sử dụng xà beng, kìm cạy phá cửa đột nhập vào trong lấy trộm tài sản. Ảnh: Công an Tây Ninh

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Trường (SN 2004), Trần Thanh Sang (SN 2000), Nguyễn Lệ Nguyên (SN 2000) và Lê Hoàng Giang (SN 2003), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, tối 17-12-2025, nhóm này bàn bạc rủ nhau mang theo xà beng, kìm cộng lực để đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả nhóm di chuyển bằng xe máy từ Đồng Tháp đến Tây Ninh, tìm các cửa hàng khóa cửa bên ngoài để đột nhập.

Rạng sáng 18-12-2025, các đối tượng phát hiện một nhà thuốc tại xã Tân Thạnh khóa cửa nên dừng xe theo dõi rồi quay lại thực hiện hành vi trộm cắp. Trong đó, Trường và Sang dùng xà beng, kìm cạy phá cửa để đột nhập vào bên trong lấy tài sản, còn Giang và Nguyên đứng ngoài cảnh giới.

Sau vài phút, nhóm này lấy được một điện thoại Samsung Galaxy A06 trị giá khoảng 2,5 triệu đồng cùng hơn 10 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khi về đến nhà Sang, các đối tượng chia nhau số tiền trộm được. Trường đưa cho Giang, Sang và Nguyên mỗi người 2,5 triệu đồng, Sang giữ điện thoại, số tiền còn lại Trường giữ để trừ chi phí thuê xe.

Qua công tác truy xét, Công an xã Tân Thạnh đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, bắt giữ các đối tượng liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Tây Ninh bắt giữ giám đốc công ty sản xuất yến giả

(NLĐO)- Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán hơn 400.000 sản phẩm yến giả

(NLĐO) - Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong sau điều trị, nguyên nhân vụ án mạng ở Tây Ninh vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

(NLĐO)- Nghi phạm Nguyễn Tấn Phú tử vong trước khi bị khởi tố, luật sư cho rằng cơ quan điều tra có thể đình chỉ vụ án

