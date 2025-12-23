Máy bay hải quân Mexico rơi xuống vịnh ở Mỹ

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22-12 (giờ địa phương), Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ nhận được báo cáo về một vụ rơi máy bay ở phía Tây cầu Galveston ở bang Texas.

Chiếc máy bay gặp nạn được xác định là của hải quân Mexico, đang trên lộ trình chuyển bệnh nhân bị phỏng từ Mexico đến bệnh viện Shriners ở TP Galveston, bang Texas.

Theo thông tin từ Tổ chức Michou y Mau - đơn vị phối hợp thực hiện chuyến bay, đây là nhiệm vụ hỗ trợ y tế chuyên đưa các bệnh nhi bị phỏng nặng sang Mỹ để điều trị chuyên khoa.

Nhân viên cứu hộ khẩn trương đưa một nạn nhân trong vụ rơi máy bay đến xe cứu thương đang chờ sẵn gần Galveston, Texas, vào ngày 22-12. Ảnh: The Galveston County Daily News/AP

Số liệu về thương vong vẫn đang được cập nhật. Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát địa phương, có ít nhất 4 người thiệt mạng.

Theo CBS News, trong số những người thiệt mạng có một em bé 2 tuổi.

Lực lượng chức năng đã cứu được 4 người, trong đó 2 người đã được đưa đi cấp cứu. Có một hành khách 27 tuổi hoàn toàn không bị thương.

Về số người trên máy bay, phía Mexico nói có 8 người (4 sĩ quan hải quân và 4 dân thường). Còn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ lại thận trọng hơn khi cho biết chưa rõ thực tế có bao nhiêu người trên đó vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Các đội cứu hộ khẩn cấp túc trực gần hiện trường vụ rơi máy bay tại Galveston, Texas. Ảnh: KTRK/CNN

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hoạt động tìm kiếm và cứu nạn được tiến hành ngay lập tức.

Hải quân Mexico xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Mỹ để triển khai chiến dịch cứu hộ.

Một đội thợ lặn, đơn vị máy bay không người lái, đơn vị khám nghiệm hiện trường và các tàu tuần tra đã được triển khai đến vịnh Galveston.

Hiện vẫn chưa rõ lý do máy bay gặp sự cố trong quá trình hạ cánh, theo ABC News.

Ngoài ra, cũng chưa rõ liệu thời tiết có phải là nguyên nhân hay không. Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng Cameron Batiste, khu vực này đã bị sương mù bao phủ nhiều ngày qua.

Đáng chú ý, khoảng 45 phút trước vụ tai nạn, sương mù dày đặc đã làm tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng 800 m và dự kiến tình trạng này sẽ kéo dài đến hết sáng 23-12 (giờ địa phương).