Hãng hàng không "bỏ quên" máy bay Boeing suốt 13 năm ở sân bay

Theo thông tin được công bố gần đây, chiếc Boeing 737-200 nói trên đã nằm im lìm tại một khu vực cách xa đường băng chính của sân bay Kolkata kể từ năm 2012.

Trong suốt thời gian dài đó, chiếc máy bay gần như biến mất khỏi mọi hồ sơ quản lý của Air India, đến mức ban lãnh đạo hãng cũng không hề biết còn sở hữu tài sản này.

Theo The Straits Times, sự việc chỉ bị phát hiện khi Cơ quan quản lý sân bay Kolkata gửi văn bản cho Air India vào tháng 11 vừa qua, yêu cầu hãng di dời một chiếc máy bay bị bỏ hoang và thanh toán tiền đậu máy bay tồn đọng trong nhiều năm.

Chiếc Boeing 737-200 của Air India bị "bỏ quên" tại sân bay Kolkata từ năm 2012. Ảnh: X

Thông báo này khiến các nhân viên Air India bất ngờ và buộc phải rà soát nội bộ. Trong giai đoạn đầu, Air India thậm chí còn phủ nhận quyền sở hữu chiếc máy bay.

Tuy nhiên, sau một cuộc kiểm toán nội bộ, hãng xác nhận chiếc Boeing này đúng là tài sản của mình, bị "thất lạc" do những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác lưu trữ hồ sơ và quản lý tài sản, nhất là trong bối cảnh hãng trải qua nhiều biến động nhân sự suốt hơn một thập niên qua.

Trong một thông báo nội bộ được truyền thông trích dẫn, Giám đốc điều hành Air India Campbell Wilson thừa nhận sự cố là chưa từng có tiền lệ.

Ông nói với tờ Times of India rằng việc thanh lý hoặc cho ngừng hoạt động máy bay cũ là chuyện bình thường trong ngành nhưng trường hợp này đặc biệt vì "hãng thậm chí không biết mình còn sở hữu chiếc máy bay đó".

Chiếc Boeing 737-200 dài khoảng 30 m, được sản xuất từ năm 1982, ban đầu thuộc quyền sở hữu của Indian Airlines, một hãng hàng không quốc doanh khác của Ấn Độ.

Sau khi Indian Airlines sáp nhập vào Air India năm 2007, chiếc máy bay này được chuyển giao cho Air India, rồi cho bưu điện Ấn Độ thuê và cải hoán thành máy bay chở hàng.

Đến năm 2012, chiếc máy bay bị hủy đăng ký khai thác và không còn bay thương mại. Tuy nhiên, thay vì được thanh lý hoặc tháo dỡ đúng quy trình, máy bay lại bị bỏ mặc tại sân bay Kolkata, dần trở thành "vật thể lạ" nằm ngoài mọi hệ thống quản lý của hãng.

Do để máy bay nằm tại sân bay suốt 13 năm, Air India bị phải nộp khoản tiền phạt đậu máy bay trái phép gần 10 triệu rupee. Khoản tiền này đã được hãng thanh toán đầy đủ.

Hiện chiếc máy bay 43 năm tuổi đã được vận chuyển về TP Bengaluru, nơi nó sẽ được sử dụng cho mục đích đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay.

Theo nhà chức trách sân bay Kolkata, chiếc Boeing này là máy bay bị bỏ hoang thứ 14 được xử lý tại sân bay trong vòng 5 năm qua. Hiện vẫn còn hai máy bay khác chưa có đơn vị nhận, đều là máy bay cánh quạt từng do một hãng hàng không nội địa khai thác.