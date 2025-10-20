HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc: Máy bay trượt khỏi đường băng rơi xuống biển, 2 người thiệt mạng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hai người thiệt mạng tại sân bay quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng.

Đài ABC News ngày 20-10 dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã được cứu sống.

Chiếc máy bay chở hàng cho hãng Emirates trượt khỏi đường băng sau khi đến sân bay quốc tế Hồng Kông và rơi xuống biển, theo cơ quan quản lý sân bay.

img

Máy bay gặp nạn ở Hồng Kông. Ảnh: X

Cảnh sát xác nhận vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 50 phút sáng 20-10 (giờ địa phương). Hai người thiệt mạng - được cho là nhân viên sân bay - lúc đó không có mặt trên máy bay mà ở trong một xe chở nhiên liệu. 

Chiếc xe này bị rơi khỏi đường băng cùng lúc với máy bay. Cảnh sát nghi ngờ máy bay đã va chạm với chiếc xe khi nó rơi khỏi đường băng.

Các quan chức cho biết máy bay ban đầu khởi hành từ Dubai. Cục Quản lý sân bay Hồng Kông thông báo các hoạt động cứu hộ được triển khai ngay sau sự cố và Trung tâm khẩn cấp sân bay lập tức thực thi nhiệm vụ. 

Đường băng phía Bắc sân bay đang bị tạm đóng, trong khi đường băng phía Nam và trung tâm sẽ tiếp tục hoạt động.

Trung Quốc: Máy bay trượt khỏi đường băng rơi xuống biển, 2 người thiệt mạng (Clip: Thanh Long)

Đánh giá dữ liệu ADS-B của trang web theo dõi an toàn bay FlightRadar24 cho thấy khi chiếc Boeing 747 chạm mặt nước, nó đang di chuyển với tốc độ khoảng 90 km/giờ.

Hãng Emirates chưa bình luận về vụ tai nạn trên. FlightRadar24 cho biết trên trên mạng xã hội X rằng máy bay thuộc về AirACT, một hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thêm sức chứa hàng hóa cho các hãng hàng không lớn.

Năm 1999, 3 người thiệt mạng khi một chuyến bay của hãng China Airlines gặp nạn lúc hạ cánh trong cơn bão và lật úp tại sân bay quốc tế Hồng Kông.

