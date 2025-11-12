Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vỡ tan giữa không trung

Theo nhiều phương tiện truyền thông như tờ Independent, máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi gần biên giới Georgia - Azerbaijan vào ngày 11-11.

Hãng thông tấn Interpress nêu rõ vụ tai nạn xảy ra ở Sighnaghi, một thị trấn thuộc vùng Kakheti, miền Đông Georgia, cách biên giới với Azerbaijan khoảng 5 km.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày đã xác nhận vụ tai nạn, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn phối hợp với chính quyền Azerbaijan và Georgia.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cho biết máy bay C-130 Hercules đang trên đường trở về Thổ Nhĩ Kỳ thì gặp nạn.

Cơ quan Hàng không Georgia cho biết chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules đã biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi đi vào không phận Georgia mà không kịp phát tín hiệu cấp cứu.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng cho thấy máy bay xoay tròn trước khi đâm xuống đất và bốc cháy, kèm theo khói đen dày đặc.

Máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở biên giới Georgia - Azerbaijan. Ảnh: FL360Aero

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người rơi tại Georgia. Ảnh: X

Trong khi đó, theo trang Aero Time, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ vỡ thành nhiều mảnh giữa không trung trước khi rơi xuống đất. Thân máy bay và phần buồng lái rơi ra riêng lẻ, trong khi hộp cánh xoay tròn hướng xuống đất và phát nổ khi va chạm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhưng ông không nêu rõ chi tiết về thương vong.

Đến nay chưa có thông tin nào được công bố về số lượng hoặc tình trạng của các thành viên phi hành đoàn. Một vài truyền thông địa phương đưa tin trên máy bay có cả quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Erdogan, tới "gia đình và người thân của những người đã khuất".

Các cơ quan chức năng của Georgia cũng đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch này.

Về máy bay C-130 Hercules, đây là loại máy bay vận tải quân sự bốn động cơ cánh quạt, chuyên chở hàng hóa, binh lính và thiết bị. Loại máy bay này nổi tiếng với khả năng sử dụng các đường băng dã chiến hoặc chưa được chuẩn bị để cất và hạ cánh.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành phi đội gồm 18 máy bay C-130B và C-130E Hercules, chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ vận tải chiến thuật và nhân đạo.

Hồi tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thỏa thuận mua 12 máy bay vận tải C-130J Hercules dư thừa của Không quân Hoàng gia Anh, động thái nhằm hiện đại hóa đội bay vận tải hạng trung của nước này khi loại bỏ dần các mẫu B và E cũ.