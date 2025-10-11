HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mbappe ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp thắng nhẹ nhàng Azerbaijan

Đông Li nh (theo FIFA)

(NLĐO) - Tuyển Pháp duy trì mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 sau khi vượt qua Azerbaijan 3-0 trên sân Parc des Princes với Kylian Mbappe tỏa sáng nhất

Ngay giây thứ 15, Mbappe đã suýt mở tỉ số khi sút vọt xà sau pha mất bóng của hậu vệ Anton Kryvotsyuk phía Azerbaijan. Dù sớm bị ép sân, đội khách Đông Âu nhanh chóng ổn định thế trận, còn Pháp vẫn nắm quyền kiểm soát nhờ khả năng cơ động của Michael Olise, Adrien Rabiot và hậu vệ biên Theo Hernandez.

Mbappé ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp thắng nhẹ nhàng Azerbaijan - Ảnh 1.

Kylian Mbappe ghi bàn 10 trận liên tiếp ở Real Madrid và tuyển Pháp

Nhiều cơ hội được tạo ra, sức ép ngày càng lớn nhưng phải đến cuối hiệp một, "Les Bleus" mới phá vỡ thế bế tắc. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Mbappe xoay người dứt điểm khéo léo vào góc thấp, mở tỉ số trận đấu. Chân sút có biệt danh "Ninja rùa" đã thể hiện phong độ ghi bàn khó tin khi "nổ súng" trong 10 trận liên tiếp cho cả CLB lẫn đội tuyển.

Sau giờ nghỉ, HLV Didier Deschamps thúc giục các học trò dâng cao tìm thêm bàn thắng. Trong vòng 5 phút đầu hiệp hai, Kingsley Coman sút bị cản, còn Hugo Ekitike dứt điểm trúng cột dọc. Mbappé tiếp tục là tâm điểm với hai pha dứt điểm liên tiếp bị thủ môn Behlul Mustafazade chặn đứng, trước khi chính anh kiến tạo cho Adrien Rabiot đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 65 sau pha phạt góc.

Mbappé ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp thắng nhẹ nhàng Azerbaijan - Ảnh 2.

Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt

Cuối trận, Deschamps tung Jean-Philippe Mateta và Florian Thauvin vào sân. Ngay sau khi Mbappe rời sân vì đau nhẹ, Thauvin – trở lại tuyển Pháp sau hơn 2.300 ngày – đã ấn định tỉ số 3-0 bằng cú sút hiểm hóc vào góc xa.

Mbappé ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp thắng nhẹ nhàng Azerbaijan - Ảnh 3.

Florian Thauvin ghi bàn khi trở lại sau hơn 2.300 ngày vắng mặt

Với chiến thắng này, Pháp giữ vững mạch toàn thắng sau ba vòng đấu, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng D là Ukraine, trong khi Azerbaijan vẫn xếp cuối dù thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen.

Ukraine duy trì hy vọng giành vị trí nhì bảng và suất tranh vé play-off khi đánh bại Iceland 5-3 để áp sát đội dẫn đầu bảng D - tuyển Pháp. Thụy Sĩ củng cố ngôi đầu bảng B nhờ chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thụy Điển. Bỉ không thắng nổi Bắc Macedonia trên sân nhà, đành chấp nhận xếp thứ nhì bảng J, kém chính đối thủ 1 điểm.

vòng loại World Cup 2026 Kylian Mbappe khu vực châu Âu Florian Thauvin Pháp 3-0 Azerbaijan
