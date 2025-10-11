Mbappe ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp thắng nhẹ nhàng Azerbaijan

Ngay giây thứ 15, Mbappe đã suýt mở tỉ số khi sút vọt xà sau pha mất bóng của hậu vệ Anton Kryvotsyuk phía Azerbaijan. Dù sớm bị ép sân, đội khách Đông Âu nhanh chóng ổn định thế trận, còn Pháp vẫn nắm quyền kiểm soát nhờ khả năng cơ động của Michael Olise, Adrien Rabiot và hậu vệ biên Theo Hernandez.



Kylian Mbappe ghi bàn 10 trận liên tiếp ở Real Madrid và tuyển Pháp

Nhiều cơ hội được tạo ra, sức ép ngày càng lớn nhưng phải đến cuối hiệp một, "Les Bleus" mới phá vỡ thế bế tắc. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Mbappe xoay người dứt điểm khéo léo vào góc thấp, mở tỉ số trận đấu. Chân sút có biệt danh "Ninja rùa" đã thể hiện phong độ ghi bàn khó tin khi "nổ súng" trong 10 trận liên tiếp cho cả CLB lẫn đội tuyển.

Sau giờ nghỉ, HLV Didier Deschamps thúc giục các học trò dâng cao tìm thêm bàn thắng. Trong vòng 5 phút đầu hiệp hai, Kingsley Coman sút bị cản, còn Hugo Ekitike dứt điểm trúng cột dọc. Mbappé tiếp tục là tâm điểm với hai pha dứt điểm liên tiếp bị thủ môn Behlul Mustafazade chặn đứng, trước khi chính anh kiến tạo cho Adrien Rabiot đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 65 sau pha phạt góc.

Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt

Cuối trận, Deschamps tung Jean-Philippe Mateta và Florian Thauvin vào sân. Ngay sau khi Mbappe rời sân vì đau nhẹ, Thauvin – trở lại tuyển Pháp sau hơn 2.300 ngày – đã ấn định tỉ số 3-0 bằng cú sút hiểm hóc vào góc xa.

Florian Thauvin ghi bàn khi trở lại sau hơn 2.300 ngày vắng mặt

Với chiến thắng này, Pháp giữ vững mạch toàn thắng sau ba vòng đấu, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng D là Ukraine, trong khi Azerbaijan vẫn xếp cuối dù thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen.