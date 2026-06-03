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Thể thao

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup

Tường Phước (Ảnh: FIFA, AP, Reuters)

(NLĐO) - Trước thềm World Cup 2026, FIFA công bố danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử ở các trận đấu thuộc vòng knock-out, bao gồm Kylian Mbappe

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup - Ảnh 1.

Kylian Mbappe (Pháp) - Ảnh: FIFA

Ghi bàn ở World Cup đã khó, ghi bàn ở vòng knock-out còn khó hơn gấp bội. Bởi đó là những trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định số phận của cả đội tuyển.

Để hâm nóng bầu không khí trước thềm lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, FIFA vừa công bố danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử ở các trận đấu thuộc vòng knock-out. Bảng thống kê này không chỉ phản ánh khả năng săn bàn mà còn cho thấy bản lĩnh của những ngôi sao ở thời khắc áp lực nhất của bóng đá thế giới.

Những bàn thắng quyết định làm nên huyền thoại

Đứng đầu danh sách là bộ ba huyền thoại gồm cố danh thủ Leônidas da Silva (Brazil), Ronaldo Nazario (Brazil) và Kylian Mbappe (Pháp) với cùng 8 bàn thắng tại các trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup - Ảnh 2.

Ronaldo "béo"

Leônidas da Silva (1913–2004) là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất của bóng đá Brazil. Ông được cả thế giới mệnh danh là "Kim cương đen" hay "Người cao su" nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt.

Trong khi đó, Ronaldo "béo" được biết đến với tên gọi "Người ngoài hành tinh", sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân siêu việt, khả năng săn bàn đáng sợ và những pha đi bóng lắt léo. Bộ đôi huyền thoại bóng đá "xứ sở samba" được xem là hai trong những tiền đạo xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá.

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup - Ảnh 3.

Trong khi đó, Mbappe là cái tên đặc biệt bởi anh vẫn đang thi đấu và hoàn toàn có cơ hội độc chiếm vị trí số một ngay tại World Cup 2026. Ngôi sao người Pháp chỉ mất 8 trận knock-out để ghi 8 bàn, hiệu suất ngang bằng Leonidas và vượt trội nhiều danh thủ khác trong lịch sử.

Đáng chú ý, phần lớn số bàn thắng của Mbappe đến từ hai kỳ World Cup gần nhất, trong đó có cú hat-trick vào lưới Argentina ở trận chung kết World Cup 2022. Thành tích này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất mỗi khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Messi vẫn còn cơ hội viết tiếp lịch sử

Ngay phía sau nhóm dẫn đầu là những huyền thoại từng làm nên những kỳ World Cup đáng nhớ như Just Fontaine, Pele, Vava và Oldrich Nejedly với 7 bàn thắng ở vòng knock-out. Eusébio, Gary Lineker hay Roberto Baggio cũng góp mặt trong nhóm những chân sút xuất sắc nhất lịch sử.

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup - Ảnh 4.

Lionel Messi

Một cái tên đáng chú ý khác là Lionel Messi. Đội trưởng Argentina hiện sở hữu 5 bàn thắng ở các trận knock-out World Cup sau 12 lần ra sân. Dù không nằm trong nhóm dẫn đầu, phần lớn các pha lập công của Messi đều đến ở những thời điểm mang ý nghĩa quyết định, đặc biệt là hành trình vô địch World Cup 2022 của Argentina.

Ngoài Messi, Thomas Muller, Wesley Sneijder, Zinedine Zidane và Miroslav Klose cũng cùng sở hữu 5 bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây đều là những cầu thủ từng ghi dấu ấn đậm nét trong các chiến dịch World Cup của đội tuyển quốc gia.

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup - Ảnh 5.

Tuyển Pháp ghi nhiều bàn thắng nhất ở các vòng knock-out World Cup trong 5 kỳ gần nhất

Theo thống kê của FIFA, đội tuyển Pháp đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở các vòng knock-out World Cup trong 5 kỳ gần đây với 29 pha lập công, vượt qua Đức (28 bàn), Argentina (21 bàn) và Brazil (20 bàn). Điều đó lý giải vì sao Les Bleus liên tục góp mặt ở những trận đấu cuối cùng của giải đấu trong gần hai thập niên qua.

World Cup 2026 sẽ là cơ hội để nhiều ngôi sao đương đại tiếp tục cải thiện thành tích. Tuy nhiên, mọi ánh mắt chắc chắn sẽ hướng về Mbappe. Nếu tiếp tục duy trì phong độ săn bàn đáng sợ ở các trận đấu loại trực tiếp, tiền đạo người Pháp hoàn toàn có thể trở thành chân sút knock-out vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Mbappe sánh ngang Ronaldo "béo", trở thành tay "săn bàn" đỉnh nhất vòng knock-out World Cup - Ảnh 6.

 

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