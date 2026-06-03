World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh

Tường Phước (Ảnh: DM)

(NLĐO) - Trước thềm World Cup 2026, MC Laura Woods trở thành tâm điểm tranh cãi vì những phát biểu liên quan đến cách đưa tin của các đài truyền hình Anh.

World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh - Ảnh 1.

Là gương mặt chủ lực của đài ITV tại World Cup 2026 bên cạnh Mark Pougatch, Laura Woods bị nhiều cổ động viên Scotland chỉ trích vì cho rằng cô ngầm thừa nhận các chương trình truyền hình sẽ ưu ái tuyển Anh hơn các đội tuyển thuộc Vương quốc Anh khác.

Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc tranh luận xoay quanh chương trình truyền hình của TNT Sports trong trận chung kết Champions League vừa qua. Một số ý kiến cho rằng phần bình luận và phân tích trận đấu mang đậm màu sắc của Arsenal khi đội bóng thành London góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Là người dẫn chương trình và cũng là cổ động viên lâu năm của Arsenal, Laura Woods bị kéo vào tâm bão dư luận.

World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh - Ảnh 2.

Trước những lời chỉ trích, nữ MC đáp trả trên mạng xã hội rằng cô không thể thay đổi thực tế đội bóng mình yêu thích góp mặt ở trận chung kết và bản thân chỉ thực hiện đúng công việc được giao. Sau đó, Woods tiếp tục gây chú ý khi bình luận về World Cup 2026.

"Chờ đến khi mọi người thấy sự 'thiên vị' trong các chương trình World Cup của ITV và BBC. Gợi ý nhé, phần lớn sẽ là người Anh" - Woods viết trên mạng xã hội.

World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh - Ảnh 3.

Phát biểu này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng từ người hâm mộ Scotland. Nhiều ý kiến cho rằng các đài truyền hình phát sóng trên phạm vi toàn Vương quốc Anh cần bảo đảm sự cân bằng khi cả Anh và Scotland đều giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không ít cổ động viên Scotland cho rằng trong các giải đấu lớn, tuyển Anh thường nhận được sự quan tâm vượt trội từ truyền thông, bất kể các đội tuyển khác cũng góp mặt. Một số người xem thậm chí khẳng định điều này đã tồn tại suốt nhiều năm qua và khiến họ cảm thấy khó chịu.

Đáp lại, Laura Woods bảo vệ quan điểm của mình khi cho rằng việc xuất hiện nhiều bình luận viên, chuyên gia và người dẫn chương trình người Anh trong các trận đấu của tuyển Anh là điều hoàn toàn bình thường. Cô nhấn mạnh đây chính là ý mà mình muốn đề cập chứ không phải sự thiên vị như nhiều người suy diễn.

World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh - Ảnh 4.

Theo kế hoạch, ITV sẽ là một trong hai đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Anh. Laura Woods sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình cùng dàn chuyên gia nổi tiếng như Roy Keane, Gary Neville, Ian Wright, Patrick Vieira hay Karen Carney. ITV cũng xác nhận sẽ phát sóng nhiều trận đấu đáng chú ý của tuyển Anh và Scotland tại vòng bảng.

Dù tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sự việc cho thấy sức nóng của World Cup 2026 đã bắt đầu lan tỏa ngay từ trước giờ bóng lăn. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự nhạy cảm trong mối quan hệ bóng đá giữa các quốc gia thuộc Vương quốc Anh, nơi mọi phát ngôn liên quan đến tuyển Anh luôn dễ dàng tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi.

World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

FIFA chuẩn bị áp dụng luật “chống Arsenal” tại World Cup 2026

FIFA chuẩn bị áp dụng luật “chống Arsenal” tại World Cup 2026

(NLĐO) - Lối chơi của Arsenal gần đây có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiều thay đổi tại World Cup 2026.

Giao hữu: Lukaku ghi bàn ngày trở lại, Bỉ thắng Croatia trước thềm World Cup

(NLĐO) - Romelu Lukaku đánh dấu sự trở lại đội tuyển Bỉ bằng một bàn thắng, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Croatia ở trận giao hữu trước thềm World Cup 2026

Messi, Ronaldo, Ochoa và “vũ điệu cuối” tại World Cup 2026

(NLĐO) - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa cùng bước vào kỳ World Cup thứ 6, gợi cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

tuyển Anh Vương Quốc Anh World Cup 2026 đài truyền hình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo