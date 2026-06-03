World Cup 2026: Nữ BLV bóng đá nổi tiếng của ITV bị chỉ trích thiên vị tuyển Anh

Là gương mặt chủ lực của đài ITV tại World Cup 2026 bên cạnh Mark Pougatch, Laura Woods bị nhiều cổ động viên Scotland chỉ trích vì cho rằng cô ngầm thừa nhận các chương trình truyền hình sẽ ưu ái tuyển Anh hơn các đội tuyển thuộc Vương quốc Anh khác.

Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc tranh luận xoay quanh chương trình truyền hình của TNT Sports trong trận chung kết Champions League vừa qua. Một số ý kiến cho rằng phần bình luận và phân tích trận đấu mang đậm màu sắc của Arsenal khi đội bóng thành London góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Là người dẫn chương trình và cũng là cổ động viên lâu năm của Arsenal, Laura Woods bị kéo vào tâm bão dư luận.

Trước những lời chỉ trích, nữ MC đáp trả trên mạng xã hội rằng cô không thể thay đổi thực tế đội bóng mình yêu thích góp mặt ở trận chung kết và bản thân chỉ thực hiện đúng công việc được giao. Sau đó, Woods tiếp tục gây chú ý khi bình luận về World Cup 2026.

"Chờ đến khi mọi người thấy sự 'thiên vị' trong các chương trình World Cup của ITV và BBC. Gợi ý nhé, phần lớn sẽ là người Anh" - Woods viết trên mạng xã hội.

Phát biểu này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng từ người hâm mộ Scotland. Nhiều ý kiến cho rằng các đài truyền hình phát sóng trên phạm vi toàn Vương quốc Anh cần bảo đảm sự cân bằng khi cả Anh và Scotland đều giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không ít cổ động viên Scotland cho rằng trong các giải đấu lớn, tuyển Anh thường nhận được sự quan tâm vượt trội từ truyền thông, bất kể các đội tuyển khác cũng góp mặt. Một số người xem thậm chí khẳng định điều này đã tồn tại suốt nhiều năm qua và khiến họ cảm thấy khó chịu.

Đáp lại, Laura Woods bảo vệ quan điểm của mình khi cho rằng việc xuất hiện nhiều bình luận viên, chuyên gia và người dẫn chương trình người Anh trong các trận đấu của tuyển Anh là điều hoàn toàn bình thường. Cô nhấn mạnh đây chính là ý mà mình muốn đề cập chứ không phải sự thiên vị như nhiều người suy diễn.

Theo kế hoạch, ITV sẽ là một trong hai đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Anh. Laura Woods sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình cùng dàn chuyên gia nổi tiếng như Roy Keane, Gary Neville, Ian Wright, Patrick Vieira hay Karen Carney. ITV cũng xác nhận sẽ phát sóng nhiều trận đấu đáng chú ý của tuyển Anh và Scotland tại vòng bảng.

Dù tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sự việc cho thấy sức nóng của World Cup 2026 đã bắt đầu lan tỏa ngay từ trước giờ bóng lăn. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự nhạy cảm trong mối quan hệ bóng đá giữa các quốc gia thuộc Vương quốc Anh, nơi mọi phát ngôn liên quan đến tuyển Anh luôn dễ dàng tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi.