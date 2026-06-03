FIFA chuẩn bị áp dụng luật “chống Arsenal” tại World Cup 2026

Các tình huống bóng "chết"

Trước thềm World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã công bố hàng loạt quy tắc mới nhằm hạn chế các hành vi câu giờ và giảm tranh cãi ở những tình huống cố định.

Việc sử dụng nhiều cầu thủ chắn bóng trong các tình huống cố định sẽ bị cấm tại World Cup 2026

Một trong những điểm gây chú ý nhất liên quan đến các tình huống bóng "chết". Tương tự như luật bóng rổ, quy định mới nghiêm cấm những hành động cố tình đứng chắn, khóa người hoặc ngăn cản đối thủ di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội. Tổ VAR cũng có quyền can thiệp nếu phát hiện lỗi xảy ra trước cả khi cầu thủ thực hiện đá phạt hoặc phạt góc.

Chẳng hạn, trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Uruguay dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, Ben White mở tỉ số cho "Tam Sư" ở phút 81 từ quả phạt góc của Cole Palmer. Tuy nhiên, theo luật mới, bàn thắng của White sẽ không được công nhận vì Adam Wharton và Harvey Barnes đã cản trở các hậu vệ Uruguay ở tình huống này.

Quy định trên nhanh chóng được truyền thông quốc tế đánh giá là luật "chống Arsenal". Mùa 2025-2026, "Pháo thủ" ghi tới 25 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh nhờ bóng "chết". Dù vậy, thầy trò HLV Mikel Arteta thường xuyên bị chỉ trích vì sử dụng nhiều cầu thủ chắn bóng xung quanh thủ môn và hậu vệ đối phương trong các pha phạt góc. Thậm chí, một số trọng tài cũng từng thổi phạt các tình huống tương tự.

Siết chặt các hành vi câu giờ

Mặt khác, FIFA tiếp tục siết chặt các hành vi câu giờ. Cụ thể, nếu một cầu thủ cố tình trì hoãn ném biên hoặc đá phạt góc quá 5 giây, quyền ném biên hoặc phạt góc có thể được trao cho đối thủ.

Arsenal trì hoãn trận chung kết Champions League với PSG bằng các pha ném biên chậm

Trong trận chung kết Champions League mới đây, Arsenal nhiều lần kéo chậm nhịp độ trận đấu bằng các tình huống cố định. Theo thống kê của chuyên trang Opta, đội bóng thành London trì hoãn trận đấu đến 25 phút 56 giây chỉ trong 90 phút thi đấu chính thức, chủ yếu từ các pha phạt góc và ném biên chậm.

Một quy định khác là cầu thủ được thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây kể từ khi trọng tài giơ bảng. Nếu không, cầu thủ dự bị sẽ không thể vào sân ít nhất 1 phút cho đến lần tạm dừng tiếp theo. Điều luật này đã lập tức tạo ra tác động ở trận giao hữu của tuyển Nhật Bản.

Chiều 31-5 (giờ Việt Nam), "Samurai xanh" đã chớp thời cơ lúc tiền vệ cánh Isak Thorvaldsson của Iceland chưa được phép vào sân thay người. Trong khi đối thủ chỉ có 10 người trên sân, tiền đạo Koki Ogawa ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Nhật Bản.