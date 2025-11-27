Sự đa năng của MC Hải Triều

Hải Triều nguyện đi cùng con chữ

. Phóng viên: Viết sách ở tuổi 28 và ở ngưỡng 30 có gì khác nhau trong cảm xúc, suy nghĩ?

MC Hải Triều:- Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chiều sâu và sự chiêm nghiệm đi kèm với tuổi tác. Khi trải nghiệm càng nhiều, từng con chữ sẽ có một chiều sâu nhất định. Tôi học được cách lồng ghép những bài học cuộc đời vào văn chương của chính mình, từ đó dẫn dắt cảm xúc của độc giả đi qua nhiều cung bậc.

Nếu ở tuổi 28, tôi thích viết về những rung động và màu hồng của tình yêu, thì ở cột mốc 30 tuổi, văn chương sẽ là nơi thể hiện những chênh vênh khó tả của cuộc đời.

Đó là hành trình khi một đứa trẻ buộc phải chấp nhận trở thành người lớn, sống với trách nhiệm của người lớn và dần phải xa rời đứa trẻ hồn nhiên bên trong mình.

. Hải Triều trong văn chương khác gì Hải Triều ngoài đời hay không?

-Tôi hay nói vui mình là kẻ đa vũ trụ. Bạn sẽ nhìn thấy một Hải Triều hài hước khi làm diễn viên, một người đầy triết lý ở những lần đứng lớp, một người khó tính khi làm đạo diễn, và một MC đầy năng lượng khi dẫn chương trình.

Nhưng văn chương lại là một vũ trụ khác, nơi có một Hải Triều với vô số tổn thương khó nói. Những trang viết như sự tự bạch của cuộc đời mình, viết riêng cho bản thân, cho những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Còn Hải Triều ngoài đời vẫn là Hải Triều thích nói điều tích cực cho người khác nghe, thích cười và luyên thuyên chuyện đời khi cần. Vì tôi tin rằng, cuộc sống phải có nhiều vách ngăn và nhiều phiên bản khác nhau mới thật sự thú vị.

. Anh kỳ vọng gì từ quyển sách thứ ba này? Anh mong muốn độc giả đón nhận tác phẩm ra sao?

- Quyển sách này là hành trình đi qua 18 câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện kể về một người đã đi qua cuộc đời, đặc biệt là tuổi thơ của tôi. Tôi cũng mong những trang sách của mình thật sự chạm đến trái tim người đọc, vì tổn thương tuổi thơ là một vết sẹo lớn khó lành. Tôi hy vọng những ai giống mình sẽ tìm được lối đi riêng và một con thuyền đủ tốt để vượt qua mọi bão giông của cuộc đời. Chúng ta đã đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Dù biết phía trước vẫn còn thử thách, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần yêu thương chính mình và chắp cánh cho đứa trẻ bên trong những điều tốt đẹp nhất.

. Anh vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào trong tác phẩm?

- Sau khi viết xong một đoạn văn dài, tôi nhập các câu lệnh như: 'Hãy giúp tôi kiểm tra lỗi chính tả' hoặc 'Hãy viết lại đoạn tản văn này cho nhiều cảm xúc hơn'. Bằng cách đặt hai bản cạnh nhau để so sánh, tôi thấy trái tim của con người, bằng sự thổn thức, vẫn tạo ra những câu chữ giàu cảm xúc nhất. Sự kỹ lưỡng của công nghệ (AI) khi kết hợp với cảm xúc thật của người viết sẽ tạo nên những tác phẩm có thể chạm đến trái tim độc giả, và đó là hướng đi anh sẽ tiếp tục theo đuổi.

Trước Có một người đi cùng ta năm tháng, tác giả Nguyễn Hải Triều từng ra sách Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024). Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt giải thưởng như quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài ra, anh còn là giảng viên được mời thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học.



