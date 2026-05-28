MC Misoa xác nhận cưới

Misoa với chiếc nhẫn đến sau 42km đầy cảm xúc

MC Misoa chuẩn bị lên xe hoa ở tuổi 35: "Sau mọi thăng trầm, tôi vẫn tin mình sẽ tìm thấy hạnh phúc"

MC Misoa cho biết cô tìm thấy sự bình yên bên bạn trai sau gần 3 năm gắn bó và lần đầu tiết lộ khoảnh khắc được cầu hôn đặc biệt sau khi hoàn thành Tokyo Marathon 2026.

Với Misoa, hành trình đi đến hôn nhân không bắt đầu bằng một màn cầu hôn hoành tráng, mà bằng sự đồng hành âm thầm và chân thành. Nữ MC kể, sau khi hoàn thành cự ly full marathon 42km tại Tokyo Marathon mới đây, cô đã nhắn tin báo tin vui cho bạn trai ngay khi vừa cán đích.

Với một người không quá giỏi thể thao như cô, đó là cột mốc rất đặc biệt. "Anh ấy vui lắm. Và ngay lúc đó đã nhắn cho bạn thân của tôi là nhà thiết kế trang sức Thoại Trần để đặt làm nhẫn" - Misoa chia sẻ.

Mọi thứ được chuẩn bị lặng lẽ cho đến trước chuyến đi châu Âu của cả hai. Không hoa, không nến, không đông người chứng kiến, bạn trai chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn và hỏi: "Em đeo vừa tay không? Có thích không?". "Anh nói muốn tặng tôi chiếc nhẫn này như một lời xác nhận và cam kết rằng anh muốn đồng hành cùng tôi lâu dài về sau. Không phải khoảnh khắc quá bất ngờ nhưng lại khiến tôi thấy đủ đầy và xúc động" - cô nói.

Misoa: "Ở tuổi này, tôi không còn muốn chần chừ"

Misoa cho biết cô luôn mong chờ một mái ấm thực sự và khi gặp đúng người, cô không còn muốn trì hoãn thêm nữa. "Năm nay tôi 35 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, mình hiểu rõ điều gì là quan trọng và cũng không còn muốn chần chừ trước hạnh phúc" - nữ MC trải lòng.

Theo cô, cả hai đều từng trải qua những tổn thương trong tình cảm nên bước vào mối quan hệ hiện tại với tâm thế trưởng thành và bình tĩnh hơn. Những khác biệt trong tính cách không khiến họ mệt mỏi, ngược lại còn tạo nên sự cân bằng.

"Mọi người thấy tôi hướng ngoại bao nhiêu thì anh ấy hướng nội bấy nhiêu. Tôi thích kết nối, thích hội nhóm, còn anh chỉ thích ở nhà hoặc gặp những người thật sự thân thiết" - cô kể.

Dù đối lập hoàn toàn, cả hai lại rất ít khi cãi vã trong suốt gần 3 năm yêu nhau. Sau đổ vỡ, điều còn lại là sự thấu hiểu. Nhìn lại những biến cố tình cảm từng trải qua, Misoa cho biết cô chưa từng đánh mất niềm tin vào tình yêu. "Những va vấp đó không còn là tổn thương nữa mà trở thành bài học giúp tôi hiểu rõ giá trị của bản thân và biết mình cần gì trong hôn nhân" - cô bày tỏ.

Nữ MC cho rằng sự trưởng thành đến từ trải nghiệm thực tế, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chính những lần đổ vỡ giúp cô nhìn mọi thứ bình tĩnh và rõ ràng hơn. Điều khiến Misoa cảm thấy an toàn ở người bạn đời hiện tại không phải những lời nói hoa mỹ mà là sự quan tâm âm thầm mỗi ngày.

"Anh ấy ít nói nhưng rất tinh tế. Luôn để ý từng chi tiết nhỏ và cố gắng làm tôi vui. Những người ít nói thường quan sát rất nhiều, và điều đó khiến tôi yên tâm" - cô chia sẻ.

"Yêu vừa đủ thôi, nhưng thương thì phải nhiều hơn"

MC Misoa xác nhận đám cưới

Dù sắp bước vào hôn nhân, Misoa cho biết quan điểm tình yêu của cô vẫn không thay đổi quá nhiều. "Tôi vẫn nghĩ nên yêu vừa đủ thôi, nhưng phải thương nhau nhiều hơn"- cô cho hay.

Theo nữ MC, từ khi nhận lời cầu hôn, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về trách nhiệm và sự gắn kết lâu dài giữa hai con người. "Đó không còn là chuyện hẹn hò nữa mà là một hành trình đồng hành thật sự" - cô bộc bạch.

Trong cuộc sống hôn nhân tương lai, Misoa và bạn trai thống nhất sẽ tôn trọng không gian riêng của nhau thay vì kiểm soát đối phương. Bạn đời là người đi cùng mình suốt cuộc đời chứ không phải để quản lý nhau. Nữ MC tiết lộ mình rất thích nấu ăn và hy vọng chồng sắp cưới sẽ luôn "ăn ủng hộ" sở thích đó.

"Ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc"

Misoa là người mê vận động, thích nấu ăn

Khi chia sẻ tin vui với công chúng, điều Misoa mong muốn nhất là có thể lan tỏa sự tích cực đến những người từng trải qua đổ vỡ giống cô. "Ngày trước tụi tôi từng ngồi an ủi nhau sau những cuộc tình tan vỡ. Còn bây giờ lại nhắn tin chúc phúc, hẹn nhau đi mua quà cưới hay xem hình con của nhau" - cô kể.

Misoa tin rằng ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn. "Nếu ngoài kia vẫn còn ai đang tổn thương như tôi từng trải qua, hãy cứ giữ niềm tin vào tình yêu thêm một chút nữa thôi. Rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến".