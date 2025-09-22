MC Vũ Mạnh Cường: suy sụp trước chỉ trích

MC Vũ Mạnh Cường bất ngờ với những đột phá!

MC Vũ Mạnh Cường đoạt giải Mai Vàng lần thứ 29

-MC Vũ Mạnh Cường: Khi dẫn dắt các chương trình chính luận, tôi cảm nhận được trách nhiệm lớn lao trong việc truyền tải thông tin đến khán giả, đặc biệt là trong những dịp trọng đại như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc Khánh.

Tôi không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là cầu nối giữa những câu chuyện lịch sử và thế hệ trẻ. Còn trong lĩnh vực gameshow, tôi lại được phép thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Tôi có thể thoải mái hơn, mang lại tiếng cười và niềm vui cho khán giả.

Sự tương phản trong 2 lối dẫn, là yếu tố giúp tôi định vị bản thân mình và cũng là thứ thu hút khán giả. Tôi không muốn giới hạn bản thân vì biết ngoài vạch an toàn luôn có những điều thú vị.

.Anh có gặp áp lực khi dẫn các chương trình chính luận?

- Áp lực lớn lắm! Giống như một người giữ thăng bằng trên dây, tôi phải cân bằng giữa việc truyền tải chính xác thông tin và cảm xúc của bản thân.

Tôi luôn nhớ rằng, khán giả cần sự thật chứ không phải là những lời hoa mỹ, chứng tỏ đẳng cấp cá nhân. Sự khách quan là điều tối quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu cái nhìn và cách thể hiện chạm đến trái tim.

.Anh từng bị chỉ trích với lối dẫn của mình chưa?

- Tôi từng suy sụp vì gặp phải sự chỉ trích. Và sau 15 năm làm nghề, tôi học được nhiều điều cho cả công việc và cuộc sống của mình. 9 người 10 ý, chúng ta không thể hoàn hảo trong mắt mọi người. Dù vậy, tôi luôn học hỏi mỗi ngày để ít nhất công việc của tôi luôn ở trạng thái trọn vẹn nhất.

Vũ Mạnh Cường tin gameshow giải trí luôn ẩn ý những thông điệp

MC Vũ Mạnh Cường với lối dẫn 2 trong 1 đầy khác biệt

- Gameshow như một bữa tiệc, nơi mọi người đến để vui vẻ. Nhưng tôi luôn mang một chút "gia vị" từ chính luận vào, khiến cho khán giả không chỉ cười mà còn phải suy ngẫm. Giống như một chiếc bánh, lớp kem bên ngoài làm cho mọi người thích thú, còn nhân bên trong chứa đựng những điều sâu sắc. Mọi người có quyền vui vẻ, nhưng cũng có thể học hỏi từ những điều họ trải nghiệm!

.Nhiều người vẫn cho rằng khi đã là MC chương trình chính luận (đặc biệt tầm quốc gia) thì việc tham gia gameshow giải trí có phần "đi xuống"?

- Tôi đã từng rất băn khoăn nhưng rồi nhận ra, cách mình thể hiện và truyền tải thông điệp thế nào qua mỗi chương trình mới quan trọng nhất. Nếu tôi có thể đem lại niềm vui và ý nghĩa cho người xem, thì đó chính là thành công.

Là một MC, trách nhiệm của tôi không chỉ là dẫn dắt chương trình, mà còn là truyền tải thông điệp ý nghĩa. Tôi có thể khéo léo lồng ghép các giá trị nhân văn và thông điệp sống vào những tình huống hài hước, giúp khán giả suy ngẫm mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bởi mỗi tiếng cười, mỗi giây phút vui vẻ đều có ý nghĩa riêng của nó.

Cách dẫn 2 trong 1: bí quyết thành công và những thu hoạch bất ngờ!

Vũ Mạnh Cường dẫn trong chương trình 80 ngày truyền thống Ngày Văn Hóa

_Tôi vốn thích sự đa dạng và rõ ràng, lối dẫn đa dạng mang đến cho khán giả nhiều sự thú vị hơn. Bản thân tôi cũng có thêm những trải nghiệm vô bờ khi tôi có thể tiếp cận công chúng từ nhiều góc độ khác nhau. Đôi khi, một câu chuyện hài hước hoặc tình huống bất ngờ lại mang đến bài học quý giá mà không cần phải nặng nề, triết lý, giáo điều!

Cũng có lúc tôi thấy mệt với sự đan xen ẩn chứa nhiều rắc rối hay rủi ro này nhưng là một nghệ sĩ, tôi cần phải sáng tạo và làm mới mình. Học hỏi không ngừng và chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa để đảm bảo rằng tôi có thể truyền tải thông điệp một cách hiệu quả đến khán giả của mình.

Cũng có ý kiến cho rằng khán giả khi đã xem giải trí thì không màng đến thông điệp ẩn ý bên trong nhưng tôi tin rằng, nếu họ có thể cười và cảm thấy thoải mái, thì thông điệp sẽ tự nhiên đến với họ. Tôi muốn khán giả ra về không chỉ với tiếng cười mà còn với một chút suy ngẫm. Đôi khi, một câu chuyện vui lại có thể mang đến bài học quý giá hơn cả một bài diễn thuyết khô khan.