HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

MC Vũ Mạnh Cường: Từng suy sụp trước chỉ trích

Thùy Trang

(NLĐO) - Vũ Mạnh Cường thừa nhận, dẫn chương trình chính luận như một người giữ thăng bằng trên dây.

MC Vũ Mạnh Cường bất ngờ với những đột phá!

MC Vũ Mạnh Cường: Từng suy sụp trước chỉ trích- Ảnh 1.

MC Vũ Mạnh Cường đoạt giải Mai Vàng lần thứ 29

. Là gương mặt MC quen thuộc với các chương trình chính luận nhưng lại đoạt giải Mai Vàng lần thứ 29 với một gameshow giải trí, anh có thấy lạ không?

-MC Vũ Mạnh Cường: Khi dẫn dắt các chương trình chính luận, tôi cảm nhận được trách nhiệm lớn lao trong việc truyền tải thông tin đến khán giả, đặc biệt là trong những dịp trọng đại như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc Khánh.

Tôi không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là cầu nối giữa những câu chuyện lịch sử và thế hệ trẻ. Còn trong lĩnh vực gameshow, tôi lại được phép thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Tôi có thể thoải mái hơn, mang lại tiếng cười và niềm vui cho khán giả.

Sự tương phản trong 2 lối dẫn, là yếu tố giúp tôi định vị bản thân mình và cũng là thứ thu hút khán giả. Tôi không muốn giới hạn bản thân vì biết ngoài vạch an toàn luôn có những điều thú vị.

.Anh có gặp áp lực khi dẫn các chương trình chính luận?

- Áp lực lớn lắm! Giống như một người giữ thăng bằng trên dây, tôi phải cân bằng giữa việc truyền tải chính xác thông tin và cảm xúc của bản thân.

Tôi luôn nhớ rằng, khán giả cần sự thật chứ không phải là những lời hoa mỹ, chứng tỏ đẳng cấp cá nhân. Sự khách quan là điều tối quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu cái nhìn và cách thể hiện chạm đến trái tim.

.Anh từng bị chỉ trích với lối dẫn của mình chưa?

- Tôi từng suy sụp vì gặp phải sự chỉ trích. Và sau 15 năm làm nghề, tôi học được nhiều điều cho cả công việc và cuộc sống của mình. 9 người 10 ý, chúng ta không thể hoàn hảo trong mắt mọi người. Dù vậy, tôi luôn học hỏi mỗi ngày để ít nhất công việc của tôi luôn ở trạng thái trọn vẹn nhất.

Vũ Mạnh Cường tin gameshow giải trí luôn ẩn ý những thông điệp

MC Vũ Mạnh Cường: Từng suy sụp trước chỉ trích- Ảnh 2.

MC Vũ Mạnh Cường với lối dẫn 2 trong 1 đầy khác biệt

.Và anh tìm được sự thoải mái hơn ở các gameshow giải trí nhỉ?

- Gameshow như một bữa tiệc, nơi mọi người đến để vui vẻ. Nhưng tôi luôn mang một chút "gia vị" từ chính luận vào, khiến cho khán giả không chỉ cười mà còn phải suy ngẫm. Giống như một chiếc bánh, lớp kem bên ngoài làm cho mọi người thích thú, còn nhân bên trong chứa đựng những điều sâu sắc. Mọi người có quyền vui vẻ, nhưng cũng có thể học hỏi từ những điều họ trải nghiệm!

.Nhiều người vẫn cho rằng khi đã là MC chương trình chính luận (đặc biệt tầm quốc gia) thì việc tham gia gameshow giải trí có phần "đi xuống"?

- Tôi đã từng rất băn khoăn nhưng rồi nhận ra, cách mình thể hiện và truyền tải thông điệp thế nào qua mỗi chương trình mới quan trọng nhất. Nếu tôi có thể đem lại niềm vui và ý nghĩa cho người xem, thì đó chính là thành công.

Là một MC, trách nhiệm của tôi không chỉ là dẫn dắt chương trình, mà còn là truyền tải thông điệp ý nghĩa. Tôi có thể khéo léo lồng ghép các giá trị nhân văn và thông điệp sống vào những tình huống hài hước, giúp khán giả suy ngẫm mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bởi mỗi tiếng cười, mỗi giây phút vui vẻ đều có ý nghĩa riêng của nó.

Cách dẫn 2 trong 1: bí quyết thành công và những thu hoạch bất ngờ!

MC Vũ Mạnh Cường: Từng suy sụp trước chỉ trích- Ảnh 3.

Vũ Mạnh Cường dẫn trong chương trình 80 ngày truyền thống Ngày Văn Hóa

.Anh đã thu lại được những gì cho lối dẫn kết hợp 2 trong 1 như cách mà anh đang làm?

_Tôi vốn thích sự đa dạng và rõ ràng, lối dẫn đa dạng mang đến cho khán giả nhiều sự thú vị hơn. Bản thân tôi cũng có thêm những trải nghiệm vô bờ khi tôi có thể tiếp cận công chúng từ nhiều góc độ khác nhau. Đôi khi, một câu chuyện hài hước hoặc tình huống bất ngờ lại mang đến bài học quý giá mà không cần phải nặng nề, triết lý, giáo điều!

Cũng có lúc tôi thấy mệt với sự đan xen ẩn chứa nhiều rắc rối hay rủi ro này nhưng là một nghệ sĩ, tôi cần phải sáng tạo và làm mới mình. Học hỏi không ngừng và chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa để đảm bảo rằng tôi có thể truyền tải thông điệp một cách hiệu quả đến khán giả của mình.

Cũng có ý kiến cho rằng khán giả khi đã xem giải trí thì không màng đến thông điệp ẩn ý bên trong nhưng tôi tin rằng, nếu họ có thể cười và cảm thấy thoải mái, thì thông điệp sẽ tự nhiên đến với họ. Tôi muốn khán giả ra về không chỉ với tiếng cười mà còn với một chút suy ngẫm. Đôi khi, một câu chuyện vui lại có thể mang đến bài học quý giá hơn cả một bài diễn thuyết khô khan.

Tin liên quan

Vũ Mạnh Cường liên tục nhận được tin vui

Vũ Mạnh Cường liên tục nhận được tin vui

(NLĐO) - Vũ Mạnh Cường liên tục được chọn đảm nhận những chương trình lớn dịp đại lễ 30 tháng 4.

Lê Gia Quân, người đàn ông đứng sau cú bùng nổ của Hana Cẩm Tiên

(NLĐO) - Lê Gia Quân không chỉ là nhạc sĩ, rapper nhiều bản hit mà còn là người "kiến tạo" thành công cho ca sĩ Hana Cẩm Tiên.

Từ khóa mạng xã hội gọi tên Đức Phúc

(NLĐO)- Đức Phúc vô địch tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 vừa kết thúc tại sân vận động Live Arena, ngoại ô Moscow, Nga.

vũ mạnh cường MC Vũ Mạnh Cường lối dẫn của Vũ Mạnh Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo