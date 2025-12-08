HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mẹ trẻ bế con sơ sinh mất tích bí ẩn lúc rạng sáng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người mẹ bế con sơ sinh rời nhà lúc 1 giờ 34 phút sáng rồi mất tích. Công an phát thông báo khẩn, tìm tung tích hai mẹ con.

Mẹ trẻ bế con sơ sinh mất tích bí ẩn lúc 1 giờ sáng tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Công an xã Đông Trạch phát thông báo tìm người mẹ trẻ bế con mới sinh bỏ đi trong đêm

Ngày 8-12, Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo khẩn đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm một phụ nữ bế con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà trong đêm rồi mất tích.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 7-12, ông Phan Thanh Hiền (50 tuổi, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) trình báo việc con gái ông là Phan Thị Thùy Trang (SN 2004) bế theo con trai sơ sinh là cháu Nguyễn Hải Đăng (22 ngày tuổi), rời nhà lúc 1 giờ 34 phút và đến nay không liên lạc được.

Ông Hiền cho biết Trang rời nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khi đi, con gái ông mặc áo quần màu xám, không mang theo nhiều đồ đạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Trạch đã triển khai rà soát khu vực dân cư, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân và các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm.

Công an xã Đông Trạch đề nghị nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẹ con chị Trang, người dân cần liên hệ ngay Công an xã Đông Trạch, SĐT: 02323.612.168, hoặc báo cho người nhà theo SĐT: 0976.304.155.

Tuyến kênh gần 30 năm tuổi xuống cấp, dân vùng quê ở Quảng Trị "kêu cứu"

(NLĐO) - Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, đoạn kênh kết hợp đường giao thông bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân nguy hiểm hơn

Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng xây 6 khu tái định cư vùng thiên tai cấp bách

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng để xây dựng 6 khu tái định cư, di dời dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét đang đe dọa nghiêm trọng.

Giun đất bò kín sân vườn, chết bất thường ở Quảng Trị: Lấy mẫu đất, nước tìm nguyên nhân

(NLĐO) - Hàng loạt giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở Quảng Trị khiến người dân hoang mang. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu đất, nước để làm rõ nguyên nhân.

