Mẹ xuất hiện bất ngờ, nữ sinh viên y dược bật khóc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Mẹ xuất hiện bất ngờ, nữ sinh viên y dược bật khóc

Vân Nhi

(NLĐO) - 1.066 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức đến giảng đường đại học bằng học bổng ý nghĩa với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng

Tối 11-11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025 do Thành đoàn phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức đã khép lại mùa thứ 23 đầy cảm xúc. 

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy... cùng nhiều đại biểu đã tham dự chương trình.

Trong chương trình, câu chuyện của Lê Bách Hợp, tân sinh viên Trường ĐH Y Dược TP HCM, khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Khi thấy mẹ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, Hợp òa khóc. Người mẹ ấy từng gồng gánh gia đình trong suốt quãng thời gian chồng bị liệt nửa người, lại phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Khoảnh khắc xúc động khi Bách Hợp gặp mẹ tại chương trình

Trúng tuyển ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, Hợp đối diện khó khăn về học phí. “Em tự nhủ sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm, chỉ mong mẹ khỏe lại để em yên tâm học hành” - cô bày tỏ. Câu dặn dò “lỡ mẹ có chết, con cũng phải ráng học” của người mẹ đã giúp cô nuôi dưỡng nghị lực và ước mơ.

Câu chuyện của Hợp chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh “Tiếp sức đến trường” - nơi những ước mơ học tập được nhen lên giữa bao nghịch cảnh.

Năm 2025, “Tiếp sức đến trường” đã trao 1.066 suất học bổng hỗ trợ tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 34 tỉnh, thành. Trong đó, 197 suất học bổng đã được trao cho sinh viên tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.

Mẹ xuất hiện bất ngờ, nữ sinh viên Y Dược TP HCM bật khóc trên sân khấu - Ảnh 1.

Lễ trao học bổng trong chương trình "Tiếp sức đến trường"


Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết: “Nhiều tân sinh viên không chỉ xuất thân từ những gia đình khó khăn mà còn vừa trải qua thiên tai, mất mát. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là bàn tay nâng niu ước mơ, gửi gắm niềm tin rằng con đường tri thức vẫn đang chờ các bạn".

Mẹ xuất hiện bất ngờ, nữ sinh viên Y Dược TP HCM bật khóc trên sân khấu - Ảnh 2.

Dù mang nhiều tên gọi, mục tiêu xuyên suốt của chương trình vẫn là vun đắp mầm xanh cho tương lai, nối dài những tấm lòng nhân ái vì thế hệ trẻ Việt Nam.

 Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh: “Chương trình "Tiếp sức đến trường" tiếp nối ý nghĩa của "Vì ngày mai phát triển suốt" hơn 37 năm qua, trở thành cầu nối cho hàng ngàn học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên".

Chương trình “Vì ngày mai phát triển” được Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988. Sau 37 năm hoạt động liên tục với hơn 620 chương trình, tổng giá trị huy động hơn 446,2 tỉ đồng, chương trình đã tiếp sức 76.533 học sinh, sinh viên khắp cả nước.
Dù mang nhiều tên gọi, mục tiêu xuyên suốt của chương trình vẫn là vun đắp mầm xanh cho tương lai, nối dài những tấm lòng nhân ái vì thế hệ trẻ Việt Nam.


Tin liên quan

Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

(NLĐO)-Học sinh THCS có thể linh hoạt lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, học song song văn hóa và kỹ năng nghề.

Bất ngờ kết luận kiểm tra nhiệm vụ giảng dạy của nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở TP HCM

(NLĐO)- Một số quyết định phân công nhiệm vụ đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chưa thể hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định

Sinh viên “biến hình" thành cảnh sát, người bán hàng để hiểu rõ pháp luật

(NLĐO) - Bên cạnh kiến thức pháp luật, khả năng diễn xuất của các thí sinh khiến ban giám khảo bất ngờ.

TP HCM đại học sinh viên học bổng khó khăn vượt khó tân sinh viên học tập Vượt khó học tập học sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo