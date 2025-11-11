Mẹ xuất hiện bất ngờ, nữ sinh viên y dược bật khóc

Tối 11-11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025 do Thành đoàn phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức đã khép lại mùa thứ 23 đầy cảm xúc.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy... cùng nhiều đại biểu đã tham dự chương trình.

Trong chương trình, câu chuyện của Lê Bách Hợp, tân sinh viên Trường ĐH Y Dược TP HCM, khiến nhiều người rơi nước mắt.

Khi thấy mẹ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, Hợp òa khóc. Người mẹ ấy từng gồng gánh gia đình trong suốt quãng thời gian chồng bị liệt nửa người, lại phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Khoảnh khắc xúc động khi Bách Hợp gặp mẹ tại chương trình

Trúng tuyển ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, Hợp đối diện khó khăn về học phí. “Em tự nhủ sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm, chỉ mong mẹ khỏe lại để em yên tâm học hành” - cô bày tỏ. Câu dặn dò “lỡ mẹ có chết, con cũng phải ráng học” của người mẹ đã giúp cô nuôi dưỡng nghị lực và ước mơ.

Câu chuyện của Hợp chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh “Tiếp sức đến trường” - nơi những ước mơ học tập được nhen lên giữa bao nghịch cảnh.

Năm 2025, “Tiếp sức đến trường” đã trao 1.066 suất học bổng hỗ trợ tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 34 tỉnh, thành. Trong đó, 197 suất học bổng đã được trao cho sinh viên tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.

Lễ trao học bổng trong chương trình "Tiếp sức đến trường"





Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết: “Nhiều tân sinh viên không chỉ xuất thân từ những gia đình khó khăn mà còn vừa trải qua thiên tai, mất mát. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là bàn tay nâng niu ước mơ, gửi gắm niềm tin rằng con đường tri thức vẫn đang chờ các bạn".

Dù mang nhiều tên gọi, mục tiêu xuyên suốt của chương trình vẫn là vun đắp mầm xanh cho tương lai, nối dài những tấm lòng nhân ái vì thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh: “Chương trình "Tiếp sức đến trường" tiếp nối ý nghĩa của "Vì ngày mai phát triển suốt" hơn 37 năm qua, trở thành cầu nối cho hàng ngàn học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên".

Chương trình “Vì ngày mai phát triển” được Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988. Sau 37 năm hoạt động liên tục với hơn 620 chương trình, tổng giá trị huy động hơn 446,2 tỉ đồng, chương trình đã tiếp sức 76.533 học sinh, sinh viên khắp cả nước.

