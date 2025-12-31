TP HCM chào năm mới cùng Mỹ Tâm, Đức Phúc...

Sự kiện diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP HCM). Ngay từ đầu giờ tối, khu vực sân khấu đã đông kín khán giả. Đây không chỉ là điểm hẹn chào năm mới, chương trình còn mang đến không khí lễ hội âm nhạc đặc sắc với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu.

Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại, liên tục đẩy cao cảm xúc của người xem. Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ khi các ca khúc quen thuộc vang lên trong sự hòa giọng của hàng ngàn người.

Đại nhạc hội mang đến không khí sôi động

Không khí chương trình càng thêm sôi động với sự góp mặt của Suboi, Rhyder, Pháp Kiều... Các tiết mục rap cá tính đã khuấy động sân khấu, thổi làn gió trẻ trung, hiện đại.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ trẻ như Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng... lần lượt mang đến những màu sắc âm nhạc riêng biệt, tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, gần gũi với nhiều thế hệ khán giả. Những ca khúc mang thông điệp tích cực, hướng đến tình yêu, hy vọng và sự khởi đầu mới nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

Màn xuất hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm mang đến sự hào hứng cho công chúng

Điểm nhấn của đêm Countdown là sự xuất hiện của Mỹ Tâm, nữ nghệ sĩ luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Những bản hit quen thuộc do "họa mi tóc nâu" thể hiện đã khiến không gian lễ hội bùng nổ, mang đến cảm giác ấm áp và đầy năng lượng trước thời khắc chuyển giao năm mới.

"Mỹ Tâm chúc quý khán giả một năm mới thật rực rỡ, nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp sẽ đến", nữ ca sĩ chia sẻ trên sân khấu.

HOZO City Tết Fest 2025 không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cho công chúng mà còn góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của TP HCM.