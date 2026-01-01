HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang "Thách thức giới hạn" 2025

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Thanh Thanh cùng producer Melyd K vượt qua nhiều đội nhóm khác để giành chiến thắng chung cuộc chương trình "Thách thức giới hạn" 2025.

Trong chương trình chung kết, xếp hạng phát sóng tối 31-12-2025 của "Thách thức giới hạn" 2025, Thanh Thanh và producer Melyd K được xướng tên chiến thắng với tổng số điểm tuyệt đối đến từ hai giám khảo là ca sĩ Đoan Trang và nhạc sĩ Hoài An.

Để đi đến chiến thắng, cả hai đã thể hiện tốt trong nhiều dòng nhạc khác nhau, từ pop ballad, R&B hiện đại đến rap, dân ca. Sự phối hợp ăn ý, tài năng sẵn có đã góp phần mang đến thành tích ấn tượng này.

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang "Thách thức giới hạn" 2025 - Ảnh 1.

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang "Thách thức giới hạn" 2025 - Ảnh 2.

Nhóm thể hiện ấn tượng nhiều thể loại nhạc

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang "Thách thức giới hạn" 2025 - Ảnh 3.

Trong suốt hành trình tham gia chương trình

Cả Thanh Thanh lẫn producer Melyd K đều bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự khi đăng quang. Họ cảm thấy tự tin hơn vào con đường đã chọn, mở rộng thêm mối quan hệ với những người trong ngành.

"Sau cuộc thi, tôi và Thanh Thanh vẫn tiếp tục hợp tác với nhau trong những dự án phù hợp. Tôi muốn thách thức bản thân ở những hoạt động mới hơn như sáng tác, ca hát và sẽ dành thời gian để học tập thêm những kỹ năng này" - producer Melyd K nói.

Anh kể rằng trong quá trình làm việc chung ở chương trình này cũng có những tranh cãi, thách thức với Thanh Thanh vì những bất đồng quan điểm, chưa hiểu rõ nhau. Tuy nhiên, sau đó, cả hai dần thấu hiểu, cùng hợp lực để cho ra tác phẩm ấn tượng nhất có thể.

Thanh Thanh cho biết cô tham gi cuộc thi để thách thức chính mình hơn tìm kiếm hào quang. Cô may mắn khi được đồng hành cùng producer Melyd K - người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc.

Hiện tại, cô đang là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn Lang và chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp. Dẫu là gương mặt trẻ nhưng cô đã sớm đạt được nhiều thành tích như quán quân "Tỏa sáng ước mơ" 2024, á quân "KTRot Festival" 2022 (Hàn Quốc).

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang "Thách thức giới hạn" 2025 - Ảnh 4.

Ca sĩ trẻ Thanh Thanh

Thanh Thanh và Melyd K đăng quang "Thách thức giới hạn" 2025 - Ảnh 5.

Producer trẻ Melyd K

"Trước đó, gia đình tôi từng không muốn con gái theo đuổi sự nghiệp ca hát do lo lắng gặp nhiều khó khăn, thị phi. Thế nhưng, niềm đam mê ca hát đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ nhỏ. Tôi không có đam mê nào khác ngoài ca hát nên gia đình cũng dần thấu hiểu, ủng hộ. Những thành tích từ các chương trình ca hát là nguồn động viên lớn lao, giúp tôi vững vàng trên con đường đã chọn" - Thanh Thanh tâm sự.

Cô nói thêm hiện có mong ước là tích lũy tài chính để kinh doanh quán cà phê dạng hát với nhau, có nơi để giao lưu cùng người hâm mộ hoặc bất kỳ ai đam mê ca hát.

Gần đây, Thanh Thanh đã ra mắt một EP (Extended Play - nhiều bài hơn đĩa đơn nhưng ít bài hát hơn album) gồm 3 bài hát, đánh dấu bước chuyển mình sang hình ảnh nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với sản phẩm âm nhạc.

Khi Negav là quán quân "Anh trai say hi" mùa 2

Khi Negav là quán quân "Anh trai say hi" mùa 2

(NLĐO) - Như dự đoán, Negav đã giành giải quán quân tại cuộc thi "Anh trai say hi" mùa 2.

Đội Đoan Trang giành quán quân "Đấu trường ngôi sao 2025"

(NLĐO) - Đêm chung kết 2 của “Đấu trường ngôi sao 2025” khép lại với chiến thắng thuộc về Trương Bảo Yến và Trương Thúy Quỳnh (đội huấn luyện viên Đoan Trang).

Quán quân Mỹ Oanh tiết lộ tương đồng "tâm linh" với thần tượng Ngọc Lan

(NLĐO) – Ca sĩ Mỹ Oanh, quán quân "Biến hóa bất ngờ" 2025, kể hành trình làm nghề, những điểm tương đồng với thần tượng Ngọc Lan.

đăng quang quán quân Thách thức giới hạn 2025
