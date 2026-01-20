HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mendy vô địch châu Phi, CĐV Chelsea tiếc nuối

Đăng Minh

(NLĐO) - Từng giúp Chelsea lên đỉnh châu Âu năm 2021, song thủ thành Edouard Mendy phải rời sân Stamford Bridge trong cay đắng và tiếc nuối …

Việc Chelsea chia tay thủ môn Mendy mùa hè 2023 đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi với người hâm mộ đội bóng Tây London.

Nhiều người cho rằng việc đẩy thủ thành người Senegal rời Stamford Bridge là một trong những quyết định khó hiểu nhất của lãnh đạo Chelsea kể từ sau chức vô địch Champions League 2021.

Chelsea sai lầm khi bán nhà vô địch Champions League 2021 - Ảnh 1.

Thủ thành Edouard Mendy nâng cao danh hiệu Champions League cùng Chelsea năm 2021. Ảnh: Chelsea FC

Thủ môn Mendy không phải cái tên hào nhoáng nhưng anh là trụ cột thầm lặng trong hành trình lịch sử của Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Chính người gác đền sinh năm 1992 giúp "The Blues" giữ sạch lưới 9 trận tại Champions League 2021-2022, góp công lớn giúp Chelsea lên ngôi vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Man City ở trận chung kết.

"Mendy gióp phần đặt nền móng giúp Chelsea tạo nên hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất châu Âu mùa giải 2021-2022"- báo BBC Sport từng đánh giá. 

Không chỉ tại Champions League, thủ thành Mendy còn có tỉ lệ giữ sạch lưới cao ở các trận đấu loại trực tiếp, một yếu tố khiến nhiều cổ động viên tin rằng anh đặc biệt phù hợp với những trận cầu lớn.

Tờ The Guardian từng nhận định: "Chelsea chơi tự tin hơn hẳn khi có Mendy trong khung gỗ".

Tuy nhiên, sự thay đổi triết lý dưới thời ban lãnh đạo mới tại Chelsea đã khiến tương lai của thủ thành Mendy rẽ sang hướng khác.

Chelsea ưu tiên thủ môn có khả năng chơi chân tốt để triển khai bóng từ tuyến dưới. Điều này mở đường cho Robert Sanchez cập bến Stamford Bridge, còn Mendy dần mất vị trí rồi bị bán sang Al Ahli.

Quyết định ấy đến nay vẫn khiến nhiều fan Chelsea "tức nhưng bất lực". Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Chelsea đã đánh đổi sự ổn định lấy một triết lý chưa phù hợp với thực tế.

"Mendy không phải Ederson nhưng anh phát động tấn công đủ tốt và quan trọng nhất là mang lại sự an tâm cho đồng đội"- một cổ động viên Chelsea bình luận trên tờ Goal.com. Cần nhắc lại, bàn thắng trong trận chung kết Champions League 2021 vào lưới Man City được phát động từ đôi chân của thủ thành Senegal.

Thực tế, kể từ khi Mendy ra đi, Chelsea liên tục loay hoay với bài toán thủ môn. Thủ thành Kepa Arrizabalaga thiếu ổn định, được mang cho mượn rồi cuối cùng bán cho Arsenal với giá 5 triệu bảng. Đồng nghiệp Robert Sanchez mùa này chơi khá tốt so với các mùa trước nhưng thỉnh thoảng vẫn còn mắc sai lầm cá nhân, trong khi hàng thủ "The Blues" thường xuyên rơi vào trạng thái bất an.

Tờ ESPN chỉ ra rằng Chelsea là một trong những đội mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhiều nhất Ngoại hạng Anh trong 2 mùa gần đây.

Có thể Edouard Mendy không hoàn hảo trong chơi chân nhưng ở thời điểm Chelsea cần sự chắc chắn, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, việc để nhà vô địch Champions League 2021 ra đi rõ ràng vẫn là quyết định khiến nhiều người "không đồng ý".

Sở dĩ cổ động viên Chelsea bất ngờ "hoài niệm" về thủ thành Mendy vì anh vừa toả sáng, cản phá thành công quả phạt đền ở trận chung kết, góp phần giúp Senegal hạ chủ nhà Morocco 1-0 trong hiệp phụ để vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2026.

Chelsea sai lầm khi bán nhà vô địch Champions League 2021 - Ảnh 2.

Đội tuyển Senegal trong trận thắng Morocco 1-0 ở trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2026 hôm 18-1. Ảnh: Gallo.


Soi tỉ số trận Chelsea - Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong

Soi tỉ số trận Chelsea - Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong

(NLĐO) - Chelsea gặp Brentford lúc 22 giờ ngày 17-1 là trận derby London khó chơi nhất khi họ chỉ thắng Bầy ong đúng 1 lần trong 78 năm.

Thua Arsenal ở Stamford Bridge, Chelsea mơ lật ngược tình thế League Cup

(NLĐO) - Arsenal tiến một bước dài tới trận chung kết League Cup khi giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Chelsea ở lượt đi bán kết.

Liam Rosenior và bài toán tái thiết Chelsea

(NLĐO) - Thất bại 1-2 của Chelsea trước Fulham đã cho thấy sự khó khăn trong nhiệm vụ sắp tới của Liam Rosenior.

