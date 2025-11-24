HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi ghi 1 bàn, lập hat-trick kiến tạo để đạt "con số không tưởng

Quốc An - Ảnh: MLS

(NLĐO) - Sáng 24-11, Inter Miami đã tiến vào chung kết MLS miền Đông với sự toả sáng của Messi bằng 1 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Inter Miami giành chiến thắng áp đảo trước Cincinnati trong trận bán kết MLS miền Đông khi Lionel Messi in dấu giày trong cả 4 bàn thắng, với 1 pha lập công và 3 đường kiến tạo đẳng cấp. Đóng góp này cũng giúp Messi chạm đếm 1.300 lần "in dấu giày" vào các bàn thắng (896 bàn, 404 kiến tạo).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Miami sớm tạo ra các tình huống nguy hiểm. Đến phút 19, Messi mở tỉ số bằng cú đánh đầu sau pha phối hợp nhanh với Jordi Alba, Silvetti. Trước đó, Miami cũng có cơ hội nhưng Silvetti đánh đầu chệch cột.

Nhận bàn thua, Cincinnati cố gắng đáp trả bằng khả năng kiểm soát bóng tốt, song các tình huống cuối cùng thiếu độ chính xác.

Messi ghi 1 bàn, lập hat-trick kiến tạo, Inter Miami vào chung kết MLS miền Đông - Ảnh 1.

Sang hiệp hai, hàng công Inter Miami mới thật sự bùng nổ với trung tâm mọi đường bóng là Messi. Đến phút 57, từ một pha ném biên, Messi khéo léo kiến tạo để Silvetti dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, số 10 người Argentina tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi dẫn đầu pha phản công rồi chọc khe tinh tế để Allende ghi bàn thứ ba.

Trước khi khép lại trận đấu, Messi hoàn tất cú hat-trick kiến tạo với đường chuyền ngoạn mục từ giữa sân, xé toang hàng thủ Cincinnati. Allende băng xuống dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami ở phút 74.

Trong khoảng thời gian sau đó, Cincinnati từng có cơ hội rút ngắn nhưng Noah Allen kịp thời cứu thua. Dù nỗ lực pressing và cầm bóng nhiều hơn ở một số thời điểm, đội chủ nhà vẫn bất lực trước khả năng điều tiết trận đấu từ khu trung tuyến của Messi và đồng đội.

Messi ghi 1 bàn, lập hat-trick kiến tạo, Inter Miami vào chung kết MLS miền Đông - Ảnh 2.

Thắng lợi thuyết phục này giúp Miami rộng cửa tiến vào trận chung kết miền Đông, trong đó Messi tiếp tục chứng tỏ vai trò linh hồn của đội bóng.

Đối thủ Inter Miami sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu của Philadelphia Union và New York City FC trong hôm nay.

Messi Inter Miami MLS
