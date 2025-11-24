Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa

Quốc An

(NLĐO) - Rạng sáng 24-11, Al-Nassr đánh bại Al Khaleej 4-1, trong đó Ronaldo ghi dấu ấn với siêu phẩm móc bóng ở phút 90+6.

Bước vào vòng 10 Saudi Pro League (SPL) 2025-2026, đội bóng của HLV Jorge Jesus sở hữu chuỗi tám chiến thắng liên tiếp, dẫn đầu bảng xếp hạng với hàng công mạnh nhất giải. 

Với sức mạnh đó, trận đấu diễn ra đúng với kỳ vọng khi Ronaldo, Joao Felix, Wesley và Sadio Mane thay nhau tỏa sáng.

Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa - Ảnh 1.

Trong đó, Ronaldo có tình huống chọn vị trí tốt, đón đường treo bóng từ cánh phải của Nawaf Boushal. Siêu sao người Bồ Đào Nha tung người dứt điểm đưa bóng găm vào góc cao khung thành. 

Bàn thắng này khiến người hâm mộ gợi nhớ về cú "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo trong chiến thắng của Real Madrid trước Juventus mùa 2017-2018.

Bước vào trận đấu này, những phút đầu trận, Ronaldo đã liên tục gây sóng gió bằng các pha dứt điểm uy lực nhưng chưa thành công. Felix tưởng chừng đã mở tỉ số ở phút 33 song bàn thắng bị VAR từ chối vì Brozovic để bóng chạm tay.

Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa - Ảnh 2.

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất ít phút để sửa sai khi đón quả tạt của Angelo và nhẹ nhàng dứt điểm mở tỉ số. Tận dụng đà hưng phấn, Wesley nâng tỷ số lên 2-0 sau pha pressing hiệu quả của Felix.

Sang hiệp hai, Al-Khaleej bất ngờ rút ngắn tỉ số ở phút đầu tiên, buộc thủ môn Al-Aqidi phải làm việc vất vả trong quãng thời gian sau đó. Dù vậy, Mane kịp tái lập cách biệt cho Al-Nassr bằng cú lốp bóng kỹ thuật hạ thủ thành Moris.

Bàn thắng đẹp nhất trận đấu đến ở thời điểm bù giờ 90+6. Từ đường treo bóng chuẩn xác của Nawaf Boushal, Ronaldo tung người móc bóng khiến cả khán đài vỡ òa.

Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa - Ảnh 3.

Pha xử lý đẳng cấp cao giúp anh cán mốc 954 bàn trong sự nghiệp, đồng thời khiến mạng xã hội "bùng nổ" với hàng loạt lời tán dương. Nhiều người hâm mộ tin rằng đây là ứng viên nặng ký cho giải Puskas 2026.

Bàn thắng này cũng được Ronaldo đăng tải trên trang cá nhân cùng lời thách đố vui: "Bình luận hay nhất sẽ giành chiến thắng".

Thắng lợi 4-1 giúp Al-Nassr duy trì mạch toàn thắng, đạt 27 điểm sau 9 trận và tiếp tục giữ khoảng cách an toàn trước đội xếp thứ hai Al-Hilal. 

Ở vòng tới, Ronaldo và Felix chỉ phải gặp đội cuối bảng Al-Najma – cơ hội để bộ đôi tiếp tục cuộc đua Vua phá lưới khi cùng đang có 10 bàn tại Saudi Pro League.

Tin liên quan

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Bồ Đào Nha tạo ra một trong những chiến thắng đậm nhất vòng loại khi vùi dập Armenia với tỉ số 9-1, đoạt ngôi đầu bảng F và vé tham dự World Cup 2026.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland

(NLĐO) – Tấm thẻ đỏ phút 60 khiến siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm ở trận thua gây sốc 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland tại Dublin.

World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo

(NLĐO) - Siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

Ronaldo Xe đạp chổng ngược
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo