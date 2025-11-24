Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa

Bước vào vòng 10 Saudi Pro League (SPL) 2025-2026, đội bóng của HLV Jorge Jesus sở hữu chuỗi tám chiến thắng liên tiếp, dẫn đầu bảng xếp hạng với hàng công mạnh nhất giải.

Với sức mạnh đó, trận đấu diễn ra đúng với kỳ vọng khi Ronaldo, Joao Felix, Wesley và Sadio Mane thay nhau tỏa sáng.

Trong đó, Ronaldo có tình huống chọn vị trí tốt, đón đường treo bóng từ cánh phải của Nawaf Boushal. Siêu sao người Bồ Đào Nha tung người dứt điểm đưa bóng găm vào góc cao khung thành.

Bàn thắng này khiến người hâm mộ gợi nhớ về cú "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo trong chiến thắng của Real Madrid trước Juventus mùa 2017-2018.

Bước vào trận đấu này, những phút đầu trận, Ronaldo đã liên tục gây sóng gió bằng các pha dứt điểm uy lực nhưng chưa thành công. Felix tưởng chừng đã mở tỉ số ở phút 33 song bàn thắng bị VAR từ chối vì Brozovic để bóng chạm tay.

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất ít phút để sửa sai khi đón quả tạt của Angelo và nhẹ nhàng dứt điểm mở tỉ số. Tận dụng đà hưng phấn, Wesley nâng tỷ số lên 2-0 sau pha pressing hiệu quả của Felix.

Sang hiệp hai, Al-Khaleej bất ngờ rút ngắn tỉ số ở phút đầu tiên, buộc thủ môn Al-Aqidi phải làm việc vất vả trong quãng thời gian sau đó. Dù vậy, Mane kịp tái lập cách biệt cho Al-Nassr bằng cú lốp bóng kỹ thuật hạ thủ thành Moris.

Bàn thắng đẹp nhất trận đấu đến ở thời điểm bù giờ 90+6. Từ đường treo bóng chuẩn xác của Nawaf Boushal, Ronaldo tung người móc bóng khiến cả khán đài vỡ òa.

Pha xử lý đẳng cấp cao giúp anh cán mốc 954 bàn trong sự nghiệp, đồng thời khiến mạng xã hội "bùng nổ" với hàng loạt lời tán dương. Nhiều người hâm mộ tin rằng đây là ứng viên nặng ký cho giải Puskas 2026.

Bàn thắng này cũng được Ronaldo đăng tải trên trang cá nhân cùng lời thách đố vui: "Bình luận hay nhất sẽ giành chiến thắng".

Thắng lợi 4-1 giúp Al-Nassr duy trì mạch toàn thắng, đạt 27 điểm sau 9 trận và tiếp tục giữ khoảng cách an toàn trước đội xếp thứ hai Al-Hilal.

Ở vòng tới, Ronaldo và Felix chỉ phải gặp đội cuối bảng Al-Najma – cơ hội để bộ đôi tiếp tục cuộc đua Vua phá lưới khi cùng đang có 10 bàn tại Saudi Pro League.