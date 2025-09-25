HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi ghi cú đúp, một kiến tạo để tạo nên kỷ lục chưa từng có ở MLS

Quốc An

(NLĐO) - Messi lập cú đúp bàn thắng, một kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami khi hành quân đến sân nhà New York City.

Lionel Messi tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi góp dấu giày vào cả ba bàn, giúp Inter Miami thắng đậm New York City 4-0 trên sân Citi Field sáng 25-9.

Ở tuổi 38, siêu sao Argentina vẫn tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội với cú đúp và một kiến tạo, đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Messi làm được điều này.

Qua đó, siêu sao này cũng làm nên lịch sử MLS bằng pha kiến tạo trong hiệp 1, để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu có ít nhất 35 lần đóng góp vào bàn thắng (kiến tạo và ghi bàn) trong hai mùa giải liên tiếp.

Kể từ tháng 10-2024 đến nay, Messi cũng đã có 11 lần lập cú đúp. Nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 884 bàn, 392 lần kiến tạo.

Messi ghi cú đúp, một kiến tạo để tạo nên kỷ lục chưa từng có ở MLS- Ảnh 1.

Bước vào trận đấu này, Inter Miami vốn chỉ đứng thứ năm miền Đông nhưng hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà New York City, xếp thứ ba. Ở phút 43, Messi có pha chọc khe chuẩn xác để Baltasar Rodriguez ghi bàn mở tỉ số.

Đến phút 74, Busquets mở ra cơ hội để Messi thoát xuống, bấm bóng tinh tế qua thủ môn Freese nâng tỉ số lên 2-0. 

Cú đúp của Messi hoàn tất khi anh ấn định chiến thắng 4-0 với pha solo quen thuộc, bứt tốc, ngoặt bóng rồi dứt điểm chân phải chéo góc, hạ gục hàng thủ New York City, phút 86. Siêu sao Argentina thậm chí có thể lập hat-trick nếu thực hiện quả phạt đền phút 83, nhưng anh nhường cho Suarez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Chiến thắng này giúp Inter Miami chắc suất play-off MLS Cup, vươn lên thứ ba BXH miền Đông, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 5 điểm và còn hai trận chưa đấu.

Ở lượt tới, Messi cùng Inter Miami làm khách trên sân nhà Toronto sáng 28-9.

Messi Inter Miami MLS
