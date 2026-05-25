Thể thao

Messi không chấn thương, chỉ bị căng cơ và giữ chân cho World Cup

Quốc An

(NLĐO) - Trong chiến thắng trước Philadelphia, Messi đã rời sân giữa trận đấu và đi thẳng vào phòng thay đồ làm dấy lên lo ngại về việc dự World Cup 2026.

Cả thế giới bóng đá đang hướng sự chú ý đến tình trạng chấn thương của siêu sao Lionel Messi sau khi anh phải rời sân trong chiến thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union tại MLS sáng 25-5. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Messi trước khi hội quân cùng tuyển Argentina tham dự World Cup 2026.

Cụ thể, Messi đã rời sân ở phút 73 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, và siêu sao của Inter Miami cũng đi thẳng vào phòng thay đồ.

Tuy nhiên, theo thông tin của người có mối liên hệ thân cận với tuyển Argentina, nhà báo Gastón Edul chia sẻ trên X: "Leo Messi đã yêu cầu được thay người như một biện pháp phòng ngừa vì cơ gân kheo của anh ấy bị căng cứng. Anh ấy không bị chấn thương cơ. Anh ấy chỉ không tiếp tục gây áp lực lên vùng đó hoặc mạo hiểm".

Messi không chấn thương - Ảnh 1.

Trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về tình trạng của đội trưởng tuyển Argentina sau trận. Tờ Ole (Argentina) đăng tải dòng tít khẩn: “Thông báo khẩn cho tuyển Argentina: Messi chấn thương ở trận cuối cùng cùng Inter Miami trước thềm World Cup 2026”.

Trong khi đó, báo The Guardian (Anh) cho biết Messi được nhìn thấy ôm chân trên sân, dù tình huống này không xuất hiện trên sóng truyền hình. Còn Marca (Tây Ban Nha) đặt câu hỏi đầy lo ngại: “Điều gì đã xảy ra với Messi?”, đồng thời nhấn mạnh sự bất an của tuyển Argentina khi thủ quân của họ gặp vấn đề thể trạng chỉ ít ngày trước World Cup.

Sau trận, HLV Guillermo Hoyos của Inter Miami thừa nhận ông chưa nắm rõ mức độ chấn thương của Messi. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Chúng tôi chưa nhận được báo cáo y tế nào về Messi nhưng sẽ sớm có thôi. Tôi chưa kịp nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, nhưng tôi biết Messi thực sự rất mệt”.

Ronaldo và "double poker" độc nhất lịch sử bóng đá

Ronaldo và "double poker" độc nhất lịch sử bóng đá

(NLĐO) - Ronaldo đã viết nên một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới sau chức vô địch cùng Al-Nassr tại Ả Rập Saudi rạng sang 22-5.

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

(NLĐO) - Vừa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar lại gặp chấn thương đối mặt nguy cơ quay xe.

World Cup 2026: Messi và Neymar đều có mặt

Hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ là Argentina và Brazil vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026.

