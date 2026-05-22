Thể thao

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

Quốc An

(NLĐO) - Vừa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar lại gặp chấn thương đối mặt nguy cơ quay xe.

Chấn thương này đã khiến chân sút 34 tuổi không thể ra sân trong trận Santos FC gặp San Lorenzo tối 21-5. Anh cũng sẽ vắng mặt ở các trận đấu sắp tới, nhưng sẽ trở lại trước World Cup theo xác nhận của bác sĩ CLB Santos, Rodrigo Zogaib.

Ông cho biết Neymar chỉ bị phù nề nhẹ và có khả năng hồi phục kịp để hội quân: “Neymar gặp chấn thương nhẹ ở bắp chân nhưng tiến triển tích cực. Theo kế hoạch, cậu ấy đủ thể lực để tập trung cùng đội tuyển quốc gia vào tuần tới”, tờ ESPN dẫn lời bác sĩ Zogaib.

Cũng theo ESPN, Neymar đang được điều trị tại Trung tâm huấn luyện Rei Pelé của Santos cùng với đội ngũ nhân viên cá nhân, và được các bác sĩ của LĐBĐ Brazil theo dõi sát sao.

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe? - Ảnh 1.

Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại trong ban huấn luyện của Ancelotti khi công bố danh sách đội hình cuối cùng, vì họ lo sợ chấn thương của Neymar có thể làm thay đổi lịch trình tập luyện ban đầu và khả năng ra sân của anh trong trận giao hữu với Panama vào ngày 31 tháng 5. Dự kiến, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 27-5 khi hoàn tất đợt kiểm tra y tế.

Trước đó, HLV Ancelotti đã gọi Neymar lên tuyển và gây nhiều tranh cãi khi cựu sao Barcelona và PSG chưa lấy lại phong độ sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi năm 2023. Trong khi đó, các cầu thủ như João Pedro, Richarlison, Joelinton hay Rodrygo đều bị loại.

Dẫu vậy, HLV Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Neymar. Nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh tiền đạo này có vai trò quan trọng ở World Cup 2026 và sẽ cạnh tranh vị trí như mọi cầu thủ khác trong đội hình Brazil.

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Scotland, Haiti và Morocco. Trận đấu ra quân của thầy trò Ancelotti sẽ gặp Morocco ngày 13-6.

