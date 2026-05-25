Inter Miami thắng đẹp, Messi ôm đùi rời sân trước thềm World Cup

Trước khi Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) 2025-2026 phải tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA World Cup 2026, Inter Miami và Philadelphia Union đã tạo nên một trong những hiệp đấu điên rồ nhất mùa giải với cơn mưa 8 bàn thắng chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Bên cạnh đó, người hâm mộ thế giới đã phải nín thở lo lắng vì khoảnh khắc Messi ôm đùi trái, và xin thay người từ phút 71.

Điều này khiến giới truyền thông dấy lên lo ngại về chấn thương của Messi khi World Cup 2026 chỉ còn 18 ngày khởi tranh, và trận ra quân của Argentina diễn ra vào ngày 17-6.

Ở trận đấu này, Inter Miami thi đấu trên sân nhà nhưng bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi để đội cuối bảng Philadelphia Union dẫn trước 2-0 chỉ sau 8 phút bóng lăn. Milan Iloski trở thành cơn ác mộng của hàng thủ chủ nhà với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3, trước khi tự kiếm về và thực hiện thành công quả phạt đền sau sai lầm của thủ môn Dayne St. Clair.

Messi bi thay ra và đi thẳng vào phòng thay đồ

Trong thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp của Messi lại lên tiếng. Siêu sao người Argentina tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để kiến tạo cho Germán Berterame rút ngắn tỉ số.

Không lâu sau, Suarez khiến khán đài bùng nổ với pha móc bóng đẹp mắt sau tình huống hãm ngực kỹ thuật, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Cuối hiệp 1, Philadelphia Union một lần nữa vượt lên, nhưng Messi nhanh chóng đáp trả bằng pha đi bóng rồi chọc khe tinh tế để Berterame hoàn tất cú đúp, gỡ hòa 3-3. Ít phút sau, De Paul tung cú sút khiến thủ môn đối phương bắt không dính, tạo cơ hội cho Suarez đá bồi nâng tỉ số lên 4-3.

Tuy nhiên, ở phút bù giờ, VAR xác định Sergio Reguilón để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Milan Iloski hoàn tất hat-trick trên chấm phạt đền, khép lại hiệp 1 điên rồ với tỉ số 4-4.

Sau hiệp 1 bùng nổ, Inter Miami và Philadelphia Union chơi chặt chẽ hơn trong hiệp 2. Dù kiểm soát bóng tới 65%, đội chủ nhà phải chờ đến phút 82 mới tạo khác biệt.

Berterame chuyền ngang thuận lợi để Suarez đệm bóng cận thành hoàn tất hat-trick, nâng tỉ số lên 5-4. Đến phút bù giờ thứ 3, Rodrigo De Paul ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4, giúp Inter Miami nối dài chuỗi thắng lên con số 4 tại MLS 2026.