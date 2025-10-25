Messi lập cú đúp, với 1 bàn dễ nhất sự nghiệp

Sáng 25-10, Inter Miami đã đánh bại Nashville với tỉ số 3-1 trong trận đầu tiên của vòng play-off MLS Cup 2025. Trong đó, Messi lập 1 cú đúp với 1 bàn dễ nhất trong lịch sự khi không cần phải tranh, cướp bóng và chỉ nhẹ nhành dứt điểm vào lưới trống.

Trước đội khách Nashville, Messi và đồng đội sớm thi đấu áp đảo từ lợi thế sân nhà Lockhart và người hâm mộ.

Đến phút 19, Messi mở tỉ số bằng pha đánh đầu hiểm hóc sau đường kiến tạo của Luis Suarez. Sang hiệp hai, phút 62, Tadeo Allende nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Ian Fray.



Messi mở tỉ số trận đấu bằng một pha đánh đầu

Nashville dù nỗ lực đáp trả nhưng các cú sút của Sam Surridge và Matthew Corcoran đều không vượt qua được hàng thủ chắc chắn của Inter Miami. Trong khi đó, thủ môn Joe Willis bên phía đội khách liên tục phải làm việc vất vả, cản phá thành công các pha dứt điểm nguy hiểm của Suarez, Allende và De Paul.

Trước trận đấu, Messi cũng được trao danh hiệu chiếc giày vàng MLS

Ở phút bù giờ thứ 5, Messi tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Nashville để ghi bàn thắng có lẽ dễ dàng nhất trong sự nghiệp.

Trong pha bóng này, hậu vệ cuối cùng và thủ môn đội khách va chạm nhau khi cùng lao ra cản phá đường tạt bóng, khiến bóng bật ra ngay trước mặt Messi. Siêu sao Argentina chỉ việc chạy lên và nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 cho Inter Miami.

Inter Miami giành chiến thắng 3-1 ở lượt đấu đầu tiên tại play-off MLS Cup 2025

Trước khi khép lại trận đấu, các cầu thủ Nashville được hưởng 1 quả phạt hàng rào, Mukhatan thực hiện sút phạt thành công, ghi bàn danh dự cho đội khách.

Chung cuộc, thầy trò HLV Mascherano thể hiện phong độ ấn tượng, áp đảo hoàn toàn đối thủ trong suốt 90 phút. Ở trận đấu lượt về, Inter Miami sẽ tái đấu với chủ nhà Nashville vào ngày 2-11.



