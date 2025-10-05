HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi lập hat-trick kiến tạo, nới dài cột mốc lịch sử MLS

Quốc An

(NLĐO) - Messi thể hiện đẳng cấp khi góp dấu giày trong cả ba trên bốn bàn thắng khi Inter Miami vượt qua New England với tỉ số 4-1 ở Giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Trong trận đấu với New England, Messi đã có 1 hat-trick kiến tạo cho Jordi Alba và Tadeo Allende, góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của Inter Miami. Các pha kiến tạo này cũng giúp Messi nối dài thành tích ấn tượng với 40 lần góp công vào các bàn thắng (24 bàn, 16 kiến tạo) trong mùa giải của mình tại MLS.

Đặc biệt, Messi cũng trở thành cầu thủ có nhiều đóng góp vào bàn thắng nhất trong 2 mùa giải MLS, với 77 pha lập công bao gồm ghi bàn và kiến tạo, vượt qua Carlos Vela có 76 lần. Siêu sao Argentina đạt đến cột mốc 100 lần góp công với bàn thắng và kiến tạo cho Inter Miami trong tổng cộng 80 trận đấu ở tất cả mặt trận (ghi 66 bàn, 34 kiến tạo).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, New England tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 9 khi Brandon Bye đánh đầu dội xà ngang khung thành Inter Miami. Tuy nhiên, đó cũng là tình huống hiếm hoi đội khách khiến chủ nhà chao đảo. Messi lập hat-trick kiến tạo, lập cột mốc mới trong lịch sử MLS - Ảnh 1.

Phút 32, sau hàng loạt pha tấn công liên tiếp, Inter Miami mở tỉ số khi Messi chuyền bóng tinh tế để Tadeo Allende dứt điểm chính xác. Đến phút 45+2, Messi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo cho Jordi Alba nhân đôi cách biệt bằng cú sút cận thành.

Sau giờ nghỉ, Inter Miami vẫn duy trì thế trận áp đảo. Dù Dor Turgeman rút ngắn tỉ số cho New England ở phút 59 bằng cú sút xa đẹp mắt, đội khách chưa kịp vui mừng thì Messi lại kiến tạo để Allende hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-1 chỉ một phút sau đó.

Phút 63, Jordi Alba tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân DRV PNK.

Ở những phút cuối, Carles Gil và Tomas Chancalay nỗ lực tìm bàn gỡ cho New England nhưng không thể đánh bại thủ môn Rocco Rios Novo.

Messi lập hat-trick kiến tạo, lập cột mốc mới trong lịch sử MLS - Ảnh 2.

Inter Miami tổ chức buổi lễ chia tay tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets, người sẽ giải nghệ sau mùa giải 2025

Với chiến thắng này, Inter Miami của HLV Javier Mascherano có được 59 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng MLS và tiếp tục thể hiện sức mạnh của đội bóng.

Messi tỏa sáng, lập một kỷ lục nhanh nhất lịch sử MLS

Messi tỏa sáng, lập một kỷ lục nhanh nhất lịch sử MLS

(NLĐO) - Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi góp công vào cả 3 bàn thắng, giúp Inter Miami đánh bại DC United 3-2, sáng 21-9.

Inter Miami đưa tên Messi thành logo trên áo đấu học viện

(NLĐO) - Trên trang chủ Inter Miami thông báo ra mắt mẫu áo đấu của học viện Inter Miami với một logo mới mang tính tượng trưng của Messi.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup

(NLĐO) – Ra sân lần cuối cùng với tuyển Argentina trên sân nhà, Lionel Messi biến trận đấu với Venezuela thành bữa tiệc bóng đá trọn vẹn cho người hâm mộ.

