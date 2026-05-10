Messi lập kỷ lục khủng của MLS, ghi 1 bàn và 2 kiến tạo giúp Inter Miami lấy lại niềm vui

Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp Inter Miami CF đánh bại Toronto FC 4-2 trên sân BMO, qua đó nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại đáng tiếc trước Orlando City SC.

Tiền đạo người Argentina ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo, giúp Inter Miami sớm tạo khoảng cách 4 bàn trước đội chủ nhà. Đáng chú ý, Messi cũng đã chạm cột mốc 100 lần góp dấu giày vào các bàn thắng tại MLS chỉ sau 64 trận, thành tích nhanh nhất lịch sử giải đấu - khi kỷ lục cũ của Sebastian Giovinco (Toronto FC) cần 95 trận.

Ở trận đấu với sự cổ vũ của hơn 45.000 khán giả trên sân BMO, Messi trở thành tâm điểm trong mọi đợt lên bóng của Inter Miami. Dù Toronto FC chủ động chơi áp sát nhằm hạn chế khả năng tổ chức của đội khách, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước sự linh hoạt và đẳng cấp của siêu sao 38 tuổi.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Inter Miami mở tỉ số ở phút 44 nhờ pha đá bồi cận thành của Rodrigo De Paul sau tình huống đá phạt dội hàng rào. Sang hiệp 2, Messi tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Phút 55, anh kiến tạo để Luis Suárez ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phản công tốc độ. Đến phút 72, Messi tiếp tục chọc khe thuận lợi cho Sergio Reguilón lập công, nâng cách biệt lên 3 bàn.

Chỉ hai phút sau, Messi trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỉ số sau đường kiến tạo của De Paul, giúp Inter Miami dẫn trước 4-0.

Dẫu vậy, hàng thủ đội khách vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống ở cuối trận. Emilio Aristizábal ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 82 và 90, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Toronto FC. Tuy nhiên, nỗ lực muộn màng không đủ giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại.

Với chiến thắng này, Inter Miami trở lại cuộc đua nhóm đầu bảng miền Đông MLS khi có 22 điểm sau 12 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 2. Ở vòng đấu tới, Messi cùng đồng đội sẽ làm khách trên sân của FC Cincinnati vào ngày 13-5.

