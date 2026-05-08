Thể thao

Ronaldo làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Đăng Minh

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn tại 3 giải quốc gia khác nhau gồm Ngoại hạng Anh, La Liga và Saudi Pro League.

Ronaldo tiếp tục viết thêm một chương đặc biệt trong sự nghiệp khi chạm mốc 100 bàn tại giải Saudi Pro League. Dấu mốc này đến ở phút 75 trận Al Nassr thắng Al Shabab 4-2 ở vòng 33 giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi hôm 8-5 (giờ Hà Nội).

Đáng chú ý, chân sút 41 tuổi cán mốc 100 bàn sau 105 trận trong màu áo Al Nassr. Dù đang ở chương cuối sự nghiệp nhưng tính ra trung bình cứ mỗi 91 phút, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng lại ghi 1 bàn thắng.

Điều khiến cột mốc này đặc biệt còn ở chỗ Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn ở ba giải VĐQG khác nhau.

Ronaldo làm nên điều chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng trong trận Al Nassr hạ Al Shabab 4-2 ở vòng 33 Saudi Pro League ngày 8-5. Ảnh: Al Nassr

Trước khi làm nên lịch sử tại Saudi Pro League, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha từng ghi 103 bàn cho Man Utd tại Ngoại hạng Anh và 311 bàn cho Real Madrid tại La Liga.

Ngoài ra, CR7 còn có 3 bàn cho Sporting tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và 81 bàn trong màu áo Juventus tại Serie A.

Không chỉ cán mốc 100 bàn ở ba giải đấu, Ronaldo còn là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại 4 giải VĐQG khác nhau gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Saudi Pro League. 

Ronaldo từng dẫn đầu danh sách ghi bàn Ngoại hạng Anh mùa 2007-2008 với 31 bàn, đoạt Vua phá lưới Serie A mùa 2020-2021 với 29 bàn và 3 lần là chân sút số một La Liga.

Ronaldo tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng 2 danh hiệu Vua phá lưới liên tiếp với 35 bàn ở mùa 2023-2024 và 25 bàn ở mùa 2024-2025 tại Saudi Pro League.

Cựu huyền thoại Man Utd cũng đã có 26 bàn, đang bám đuổi Julian Quinones và Ivan Toney trong cuộc đua Vua phá lưới tại Saudi Pro League mùa này.

Với bàn thắng vào lưới Al Shabab, siêu sao Ronaldo cũng giúp Al Nassr củng cố ngôi đầu Saudi Pro League với 82 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.

Khi mùa giải chỉ còn hai vòng, cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Hilal ngày 12-5 được xem như trận "chung kết" quyết định ngôi vương Saudi Pro League 2025-2026.

Ronaldo và các đồng đội tại Al Nassr còn trận chung kết AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka ngày 16-5.

Đây cũng là cơ hội lớn để chân sút sinh năm 1985 biến những kỷ lục cá nhân thành danh hiệu tập thể đầu tiên trong màu áo Al Nassr.

