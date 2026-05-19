Meta sa thải 10% nhân sự, nội bộ phản ứng gay gắt

Tập đoàn công nghệ Meta dự kiến cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu từ ngày 20-5, đồng thời điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) và tinh gọn bộ máy quản lý. Động thái tái cấu trúc quy mô lớn này đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ chính nội bộ công ty.

Theo bản ghi nhớ do Giám đốc Nhân sự Janelle Gale gửi ngày 18-5, các đợt sa thải và điều chuyển lần này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số gần 78.000 nhân sự của Meta tính đến cuối tháng 3-2026.

Song song với kế hoạch cắt giảm, Meta cũng đóng băng khoảng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Đáng chú ý, toàn bộ nhân viên tại khu vực Bắc Mỹ được yêu cầu làm việc tại nhà trong ngày 20-5 để chờ thông báo chính thức về việc làm.

Đợt cải tổ phản ánh chiến lược dồn lực cho AI của Meta, với mục tiêu đưa các trợ lý thông minh trở thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn vận hành nội bộ. Công ty đang tái thiết tổ chức theo hướng "phẳng hóa", cắt giảm tầng lớp quản lý trung gian và chia nhỏ đội nhóm nhằm tăng tốc độ ra quyết định.

Cụ thể, khoảng 7.000 nhân viên sẽ được điều chuyển sang các đơn vị mới như kỹ thuật AI ứng dụng, tăng tốc trợ lý ảo và phân tích dữ liệu trung tâm. Các nhóm này có nhiệm vụ phát triển những hệ thống AI có khả năng tự động hóa các công việc hiện do con người đảm nhiệm.

Tuy nhiên, chính sách quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng trong công ty. Hơn 1.000 nhân viên đã ký kiến nghị phản đối việc triển khai phần mềm theo dõi thao tác chuột máy tính nhằm phục vụ huấn luyện AI bắt chước hành vi người dùng.