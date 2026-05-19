HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Meta sa thải 10% nhân sự, nội bộ phản ứng gay gắt

G.Nam

(NLĐO) - Meta dự kiến cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu từ ngày 20-5, đồng thời điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo

Tập đoàn công nghệ Meta dự kiến cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu từ ngày 20-5, đồng thời điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) và tinh gọn bộ máy quản lý. Động thái tái cấu trúc quy mô lớn này đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ chính nội bộ công ty.

Theo bản ghi nhớ do Giám đốc Nhân sự Janelle Gale gửi ngày 18-5, các đợt sa thải và điều chuyển lần này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số gần 78.000 nhân sự của Meta tính đến cuối tháng 3-2026.

Song song với kế hoạch cắt giảm, Meta cũng đóng băng khoảng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Đáng chú ý, toàn bộ nhân viên tại khu vực Bắc Mỹ được yêu cầu làm việc tại nhà trong ngày 20-5 để chờ thông báo chính thức về việc làm.

Meta sa thải 10% nhân sự, nội bộ phản ứng gay gắt - Ảnh 1.

Song song với kế hoạch cắt giảm, Meta cũng đóng băng khoảng 6.000 vị trí đang tuyển dụng.

Đợt cải tổ phản ánh chiến lược dồn lực cho AI của Meta, với mục tiêu đưa các trợ lý thông minh trở thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn vận hành nội bộ. Công ty đang tái thiết tổ chức theo hướng "phẳng hóa", cắt giảm tầng lớp quản lý trung gian và chia nhỏ đội nhóm nhằm tăng tốc độ ra quyết định.

Cụ thể, khoảng 7.000 nhân viên sẽ được điều chuyển sang các đơn vị mới như kỹ thuật AI ứng dụng, tăng tốc trợ lý ảo và phân tích dữ liệu trung tâm. Các nhóm này có nhiệm vụ phát triển những hệ thống AI có khả năng tự động hóa các công việc hiện do con người đảm nhiệm.

Tuy nhiên, chính sách quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng trong công ty. Hơn 1.000 nhân viên đã ký kiến nghị phản đối việc triển khai phần mềm theo dõi thao tác chuột máy tính nhằm phục vụ huấn luyện AI bắt chước hành vi người dùng.

Tin liên quan

Vì đâu công ty mẹ Facebook chuẩn bị sa thải 8.000 người?

Vì đâu công ty mẹ Facebook chuẩn bị sa thải 8.000 người?

(NLĐO) - Công ty mẹ của Facebook và Instagram chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân sự, tăng tốc chiến lược "AI-first"

Làn sóng sa thải do AI

(NLĐO) - Làn sóng sa thải nhân sự liên quan đến AI đang mở rộng nhanh chóng khi nhiều tập đoàn công nghệ đồng loạt tinh gọn bộ máy

Vội vàng sa thải, thiệt hại đi kèm

Không tuân thủ thời gian báo trước khi cho người lao động nghỉ việc đã khiến không ít doanh nghiệp thiệt hại không đáng có

trí tuệ nhân tạo nhân sự meta sa thải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo