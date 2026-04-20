HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vì đâu công ty mẹ Facebook chuẩn bị sa thải 8.000 người?

G.Nam

(NLĐO) - Công ty mẹ của Facebook và Instagram chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân sự, tăng tốc chiến lược "AI-first"

Làn sóng tinh giản nhân sự mới của các "ông lớn" công nghệ thế giới phản ánh chiến lược đặt trí tuệ nhân tạo (AI) làm trung tâm, trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Có thể cắt giảm 20% nhân sự 

Theo các nguồn tin thân cận, Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram dự kiến triển khai đợt sa thải lớn đầu tiên trong năm vào ngày 20-5. Đây có thể là bước khởi đầu cho chuỗi cắt giảm kéo dài đến hết năm 2026.

Ước tính, đợt đầu tiên sẽ ảnh hưởng khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương gần 8.000 người. Không dừng lại ở đó, công ty được cho là đang lên kế hoạch cho các đợt cắt giảm tiếp theo trong nửa cuối năm, dù quy mô và thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Một số nguồn tin trước đó thậm chí cho rằng tổng mức cắt giảm có thể lên tới 20% nhân sự toàn cầu, cho thấy mức độ quyết liệt trong chiến lược tái cấu trúc. Tuy nhiên, phía Meta hiện từ chối bình luận về các thông tin này.

Vì đâu công ty mẹ Facebook chuẩn bị sa thải 8.000 người? - Ảnh 1.

Không chỉ là sa thải nhân sự, Meta đang “viết lại luật chơi” với AI

Đẩy mạnh đầu tư vào AI

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh CEO Mark Zuckerberg đang đẩy mạnh đầu tư vào AI với quy mô hàng trăm tỉ USD, nhằm tái định hình cách vận hành doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng bộ máy tinh gọn hơn, giảm tầng nấc quản lý và nâng cao hiệu suất nhờ tự động hóa.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Meta. Hàng loạt "ông lớn" công nghệ khác cũng đang điều chỉnh nhân sự theo hướng tương tự. Amazon đã cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên văn phòng trong thời gian gần đây, trong khi Block Inc cũng tiến hành tinh giản mạnh tay hồi đầu năm.

Điểm chung là các doanh nghiệp đều nhấn mạnh vai trò của AI trong việc nâng cao hiệu quả vận hành. Công nghệ này không chỉ thay thế các tác vụ lặp lại mà còn đang dần đảm nhiệm những công việc có độ phức tạp cao hơn, từ phân tích dữ liệu đến hỗ trợ ra quyết định.

Dữ liệu từ Layoffs.fyi cho thấy từ đầu năm đến nay đã có hơn 73.000 nhân sự công nghệ toàn cầu mất việc, bằng gần một nửa tổng số của cả năm 2024. Điều này cho thấy làn sóng tái cấu trúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính đến cuối năm 2025, Meta có khoảng 79.000 nhân viên trên toàn cầu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đang hình dung một mô hình vận hành mới: ít nhân sự hơn, nhưng hiệu quả cao hơn nhờ AI.

meta Facebook sa thải Công ty
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo