Metro Bến Thành- Suối Tiên mở thêm hình thức thanh toán vé mới

Từ ngày 5-6, hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có thể mua vé tại kiosk bán vé tự động bằng hình thức quét mã QR ngân hàng, bên cạnh các phương thức thanh toán hiện có.

Từ ngày 5-6 người dân có thể sử dụng QR ngân hàng để mua vé tại các kiosk bán vé tự động tại các nhà ga

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1), việc bổ sung phương thức thanh toán mới nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách khi sử dụng tuyến metro số 1.

Để mua vé, hành khách chọn hành trình và số lượng vé trên kiosk bán vé tự động tại các nhà ga, sau đó chọn hình thức thanh toán "QR ngân hàng". Tiếp theo, hành khách đăng nhập ứng dụng Mobile Banking, sử dụng tính năng quét mã QR để thanh toán theo mã hiển thị trên màn hình kiosk.

Sau khi giao dịch thành công, kiosk sẽ xuất vé giấy có chứa mã QR để hành khách quét tại cổng kiểm soát vào và ra nhà ga.

HURC1 lưu ý mỗi giao dịch chỉ được mua tối đa 5 vé, mỗi vé áp dụng cho một hành khách trong một lượt đi. Vé giấy chỉ có giá trị sử dụng trong ngày phát hành.

Đối với các thắc mắc liên quan đến giao dịch thanh toán bằng mã QR, hành khách có thể liên hệ tổng đài Techcombank theo số 1800 588 822 để được hỗ trợ.