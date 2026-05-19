Metro Bến Thành - Suối Tiên: Triển khai “ATM vé nghĩa tình” từ ngày 5-6

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Metro Bến Thành - Suối Tiên: Triển khai “ATM vé nghĩa tình” từ ngày 5-6

Ngọc Quý

(NLĐO) - Ngày 19-5, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thông báo chương trình “ATM vé nghĩa tình” sẽ triển khai trên metro số 1 từ ngày 5-6-2026.

Ngày 19-5, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thông báo chương trình "ATM vé nghĩa tình" sẽ triển khai trên metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ngày 5-6-2026.

Chương trình nhằm hỗ trợ người dân khó khăn đi tàu miễn phí, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng thân thiện môi trường.

Triển khai “ATM vé nghĩa tình” trên metro số 1 từ ngày 5-6 - Ảnh 1.

Khu vực quầy "ATM vé nghĩa tình" tại tuyến metro số 1 - Ảnh: HURC

Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) TPHCM triển khai, dự kiến vận hành từ ngày 5-6-2026 tại các ga trọng điểm của Metro số 1.

Theo ban tổ chức, "ATM vé nghĩa tình" hoạt động như cầu nối giữa nhà hảo tâm và người dân cần hỗ trợ. Thay vì rút tiền, hệ thống sẽ trao tặng vé tàu miễn phí cho hành khách khó khăn.

Triển khai “ATM vé nghĩa tình” trên metro số 1 từ ngày 5-6 - Ảnh 2.

Chỉ cần 3 bước để vé metro miễn phí - Ảnh: HURC

Đến nay, chương trình đã huy động nguồn quỹ hỗ trợ khoảng 500 - 1.000 vé miễn phí mỗi ngày. Hai ki ốt đầu tiên sẽ được đặt tại ga Bến Thành và ga Bến xe Suối Tiên.

Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, chọn lộ trình và nhận vé miễn phí. Hệ thống ghi nhận dữ liệu để đối soát, mỗi người nhận một vé/lần và cách tối thiểu 30 phút mới được nhận tiếp.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi tấm vé không chỉ hỗ trợ chi phí đi lại mà còn tạo thêm cơ hội học tập, làm việc và kết nối cho người dân thành phố.

Triển khai “ATM vé nghĩa tình” trên metro số 1 từ ngày 5-6 - Ảnh 3.

Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, chọn lộ trình và nhận vé miễn phí - Ảnh: HURC

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV, cho biết chương trình là sự tiếp nối tinh thần "Chung tay một tấm lòng", nơi mỗi tấm vé không chỉ hỗ trợ một chuyến đi mà còn gửi gắm sự quan tâm, đồng hành của TPHCM dành cho người dân.

Triển khai “ATM vé nghĩa tình” trên metro số 1 từ ngày 5-6 - Ảnh 4.
Triển khai “ATM vé nghĩa tình” trên metro số 1 từ ngày 5-6 - Ảnh 5.

Hướng dẫn và đối tượng nhận vé metro miễn phí - Ảnh: HURC

Trong khi đó, ông Lê Minh Triết cho rằng "ATM Vé Nghĩa Tình" không chỉ trao vé Metro miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng xanh, góp phần xây dựng TPHCM hiện đại, nhân văn và nghĩa tình hơn.

Tin liên quan

Người dân chỉ được sử dụng cầu bộ hành khi đi metro số 1?

Người dân chỉ được sử dụng cầu bộ hành khi đi metro số 1?

(NLĐO) - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện tranh luận liên quan việc sử dụng cầu bộ hành kết nối các ga metro số 1 tại TPHCM.

Xử phạt đơn vị thi công tuyến metro số 2 vì gây ùn tắc

(NLĐO) - Công ty HN bị xử phạt do để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Lắng nghe người dân hiến kế: Metro - TOD giúp TP HCM thoát "bẫy hạ tầng"

Từ bỏ tư duy phát triển "vết dầu loang", TP HCM cần xác định việc phát triển metro - TOD là giải pháp phù hợp

metro số 1 metro Bến Thành - Suối Tiên TPHCM ATM vé nghĩa tình Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo