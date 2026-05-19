Metro Bến Thành - Suối Tiên: Triển khai “ATM vé nghĩa tình” từ ngày 5-6

Ngày 19-5, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thông báo chương trình "ATM vé nghĩa tình" sẽ triển khai trên metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ngày 5-6-2026.

Chương trình nhằm hỗ trợ người dân khó khăn đi tàu miễn phí, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng thân thiện môi trường.

Khu vực quầy "ATM vé nghĩa tình" tại tuyến metro số 1 - Ảnh: HURC

Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) TPHCM triển khai, dự kiến vận hành từ ngày 5-6-2026 tại các ga trọng điểm của Metro số 1.

Theo ban tổ chức, "ATM vé nghĩa tình" hoạt động như cầu nối giữa nhà hảo tâm và người dân cần hỗ trợ. Thay vì rút tiền, hệ thống sẽ trao tặng vé tàu miễn phí cho hành khách khó khăn.

Chỉ cần 3 bước để vé metro miễn phí - Ảnh: HURC

Đến nay, chương trình đã huy động nguồn quỹ hỗ trợ khoảng 500 - 1.000 vé miễn phí mỗi ngày. Hai ki ốt đầu tiên sẽ được đặt tại ga Bến Thành và ga Bến xe Suối Tiên.

Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, chọn lộ trình và nhận vé miễn phí. Hệ thống ghi nhận dữ liệu để đối soát, mỗi người nhận một vé/lần và cách tối thiểu 30 phút mới được nhận tiếp.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi tấm vé không chỉ hỗ trợ chi phí đi lại mà còn tạo thêm cơ hội học tập, làm việc và kết nối cho người dân thành phố.

Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, chọn lộ trình và nhận vé miễn phí - Ảnh: HURC

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV, cho biết chương trình là sự tiếp nối tinh thần "Chung tay một tấm lòng", nơi mỗi tấm vé không chỉ hỗ trợ một chuyến đi mà còn gửi gắm sự quan tâm, đồng hành của TPHCM dành cho người dân.

Hướng dẫn và đối tượng nhận vé metro miễn phí - Ảnh: HURC

Trong khi đó, ông Lê Minh Triết cho rằng "ATM Vé Nghĩa Tình" không chỉ trao vé Metro miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng xanh, góp phần xây dựng TPHCM hiện đại, nhân văn và nghĩa tình hơn.