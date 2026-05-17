Bạn đọc

TPHCM sắp có “ATM vé nghĩa tình” cho metro số 1

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị triển khai “ATM vé nghĩa tình” tại metro số 1, hỗ trợ vé miễn phí cho người lao động, học sinh - sinh viên khó khăn.

UBND TPHCM vừa thống nhất chủ trương triển khai chương trình "ATM vé nghĩa tình" tại metro Bến Thanh - Suối Tiên theo đề xuất của Sở Xây dựng, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

TPHCM sắp có "ATM vé nghĩa tình" cho metro số 1

TPHCM dự kiến phát 500 - 1.000 vé metro miễn phí tại ga Bến Thành và Suối Tiên

Theo đó, UBND TP giao Công ty Đường sắt đô thị số 1 chủ trì, phối hợp với HTV và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai chương trình đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chương trình "ATM vé nghĩa tình" được đề xuất nhằm hỗ trợ vé metro cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là người lao động và học sinh - sinh viên. Người dân có thể nhận vé thông qua máy kiosk tự động bằng cách quét căn cước công dân, tối đa 1 vé/lượt và cách nhau ít nhất 30 phút.

Theo đề xuất, chương trình dự kiến phát từ 500 - 1.000 vé mỗi ngày tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên. Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tại cuộc họp ngày 6-5, Sở Xây dựng cùng HTV và Công ty Đường sắt đô thị số 1 đã thống nhất đề xuất kéo dài thời gian thực hiện từ ngày 19-5 đến hết 31-12-2026 nhằm đồng bộ với chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đang được HĐND TPHCM xem xét.

Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ quỹ "Chung tay một tấm lòng" của HTV cùng sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Chương trình dự kiến triển khai theo các chủ đề xã hội từng tháng như hỗ trợ công nhân, trẻ em và cựu chiến binh.

Theo Sở Xây dựng, trước đó TPHCM đã nhiều lần hỗ trợ hành khách sử dụng metro số 1 vào các dịp lễ, Tết, giúp lượng khách tăng khoảng 17% so với cùng kỳ và góp phần khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Sở Xây dựng đánh giá chương trình mang ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần hỗ trợ người khó khăn trong việc đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, việc vận động kinh phí xã hội hóa phải tuân thủ đúng quy định, đồng thời việc lắp đặt kiosk không được ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và quy trình kiểm soát vé tại nhà ga.

Thống nhất hướng tuyến 2 tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

