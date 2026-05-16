Người dân chỉ được sử dụng cầu bộ hành khi đi metro số 1?

Nhiều người thắc mắc liệu công trình này chỉ phục vụ hành khách đi metro hay người dân cũng có thể sử dụng để băng qua đường.

Tranh cãi trên mạng xã hội về việc sử dụng cầu bộ hành khi đi metro số 1 - Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản Facebook chia sẻ câu chuyện gặp phải tại cầu bộ hành ga Công nghệ cao thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào khoảng 3 giờ.

Theo nội dung đăng tải, khi người này muốn đi qua cầu để sang đường thì bị bảo vệ ngăn lại. "Bảo vệ nằm vắt võng chắn cả lối đi" - bài viết nêu.

Sau khi đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng cầu bộ hành là công trình giao thông công cộng nên cần phục vụ nhu cầu đi lại của tất cả người dân, không chỉ riêng hành khách metro.

Việc sử dụng cầu để băng qua đường cũng giúp hạn chế tình trạng người đi bộ băng ngang đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng khu vực cầu bộ hành thuộc hệ thống metro nên đơn vị vận hành có cơ sở để quản lý việc ra vào, nhất là trong khung giờ rạng sáng nhằm hạn chế các tình huống phát sinh ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Chị Nguyễn Kim Tiền (23 tuổi, ngụ phường Thủ Đức), người thường xuyên sử dụng metro số 1 để đi làm, cho biết việc dùng cầu bộ hành để qua đường là hoàn toàn bình thường và an toàn hơn so với băng ngang mặt đường. Tuy nhiên, theo chị Tiền, vẫn còn không ít người vì tiện lợi mà đi tắt qua đường thay vì sử dụng cầu bộ hành.

Đại diện đơn vị vận hành metro số 1 khẳng định cầu bộ hành là công trình công cộng, phục vụ mọi người dân

Liên quan vấn đề này, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM cho biết cầu bộ hành tại các ga metro số 1 là công trình giao thông công cộng, được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối và hỗ trợ người dân băng qua đường an toàn.

Công trình không giới hạn đối tượng sử dụng và không chỉ dành riêng cho hành khách đi metro.

Đơn vị vận hành cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định an toàn như đi đúng phần đường dành cho người đi bộ, không leo trèo lan can, hạn chế tụ tập hoặc dừng chụp ảnh giữa cầu gây cản trở lối đi, đồng thời giữ gìn vệ sinh và bảo quản tài sản cá nhân khi di chuyển tại khu vực đông người.