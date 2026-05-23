Quyết định được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đưa ra sau khi Michael Carrick giúp đội bóng cải thiện đáng kể thành tích kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện hồi tháng 1. Nhà cầm quân 44 tuổi đã dẫn dắt "Quỷ đỏ" giành 11 chiến thắng sau 16 trận trên mọi đấu trường, đồng thời đưa đội bóng trở lại đấu trường Champions League mùa tới.



Michael Carrick sẽ chính thức dẫn dắt Man United trong hai năm tới

Phát biểu sau khi ký hợp đồng mới, Carrick không giấu được niềm tự hào khi tiếp tục gắn bó với CLB mà ông xem là ngôi nhà thứ hai trong suốt hai thập kỷ qua: "Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây cách đây 20 năm, tôi đã cảm nhận được sự đặc biệt của Man United. Được dẫn dắt đội bóng này là một vinh dự lớn lao".

Cựu tiền vệ tuyển Anh cũng dành lời khen cho tập thể hiện tại của Man United, đồng thời khẳng định đội bóng vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Theo ông, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó mà các cầu thủ thể hiện trong thời gian qua chính là nền tảng để CLB hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Michael Carrick được sự ủng hộ của nhiều cựu danh thủ "Quỷ đỏ"

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đánh giá Carrick đã tạo ra tác động tích cực cả về chuyên môn lẫn văn hóa đội bóng. Ông cho rằng vị HLV trẻ tuổi không chỉ mang lại những kết quả khả quan trên sân cỏ mà còn góp phần khôi phục tinh thần chiến đấu và môi trường cạnh tranh lành mạnh tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ tạm quyền hồi đầu năm, Carrick đã gây tiếng vang khi giúp Man United lần lượt đánh bại Man City và Arsenal.

Chuỗi kết quả ấn tượng này giúp ông được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất tháng của Premier League.

Michael Carrick mong được làm việc với nhiều cầu thủ xuất sắc như Casemiro

Trước khi bước vào nghiệp huấn luyện, Carrick từng là một trong những biểu tượng của Man United. Trong 12 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, ông ra sân 464 trận, giành 5 chức vô địch Ngoại hạng, 1 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn khác.

Việc được bổ nhiệm chính thức được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Carrick, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu mới trong hành trình đưa Man United trở lại cuộc đua chinh phục các danh hiệu hàng đầu ở Anh và châu Âu.

Tuy nhiên, kỳ vọng và sức ép dành cho ông cùng đội ngũ cộng sự sẽ cực lớn. Mùa tới, Man United không chỉ phải tranh đua ngôi vô địch Anh mà còn phải lấy lại vị thế ở Champions League.

Ở Premier League, Man City và Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ sau mùa giải thất vọng; Chelsea cũng quyết tâm lấy lại uy danh với sự bổ nhiệm HLV X. Alonso; bên cạnh là Aston Villa sẵn sàng đóng vai kẻ phá bĩnh. Đó là chưa nói đến Arsenal quyết tâm bảo vệ "ngôi vương".

Vì thế, giữ được vị trí trong tốp 3 đã là thành công của thầy trò Carrick. Ba tháng đầu tiên của mùa giải tới sẽ là giai đoạn sống còn với chiếc ghế của nhà cầm quân trẻ này.

Không ít nhà cầm quân "đốt thủ kêu, đốt thật thì tịt" - lúc tạm quyền kết quả tốt nhưng khi được bổ nhiệm chính thức thì kết quả lại sa sút. Carrick hẳn biết bài học đó và sẽ phải có sự chuẩn bị tốt nhất...