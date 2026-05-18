Thể thao

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Đánh bại Nottingham Forest 3-2 trong trận cầu nhiều tranh cãi, Man United khép lại mùa giải ở vị trí thứ ba và chính thức giành vé dự Champions League.

Man United tiếp đón Nottingham Forest tại sân nhà với mục tiêu không thua để chắc chắn kết thúc mùa giải trong 3 vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" còn làm được nhiều hơn thế bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở "nhà hát" Old Trafford.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Man United nhẹ nhõm bước vào lượt đấu áp chót

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra thế trận cởi mở trước đông đảo khán giả nhà. Phút thứ 5, Bruno Fernandes treo bóng khó chịu vào vòng cấm khiến hàng thủ Nottingham Forest phá bóng không dứt khoát. Luke Shaw nhanh chân khống chế rồi tung cú vôlê chìm đẹp mắt vào góc xa, mở tỉ số cho Man United. Đây mới là bàn thắng thứ 5 của hậu vệ người Anh trong 12 năm khoác áo Man United.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Luke Shaw ghi bàn đầu tiên kể từ đầu năm 2023

Bị dẫn bàn sớm, Nottingham Forest vùng lên mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Morgan Gibbs-White suýt gỡ hòa ở giữa hiệp một sau pha thoát xuống đối mặt thủ môn Senne Lammens, nhưng người gác đền của "Quỷ đỏ" đã xuất sắc cứu thua.

Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt. Bryan Mbeumo vượt qua cả thủ môn Matz Sels nhưng cú sút của anh lại đưa bóng dội cột dọc. Casemiro sau đó băng vào vôlê từ tình huống bóng bật ra nhưng dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Morato gỡ hòa cho Forest

Sau giờ nghỉ, Nottingham Forest bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa phút 53. Từ một pha phối hợp phạt góc ngắn, Elliot Anderson treo bóng chính xác để Morato bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, san bằng tỉ số 1-1.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Trọng tài tham khảo VAR trước khi công nhận bàn thắng

Tuy nhiên, lợi thế cân bằng của đội khách chỉ tồn tại chưa đầy hai phút. Man United có ngay pha đáp trả bằng cú dứt điểm cận thành của Matheus Cunha sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. 

Bàn thắng gây tranh cãi khi Bryan Mbeumo bị cho là đã dùng tay khống chế bóng trước đó. Dù VAR vào cuộc, trọng tài John Brooks vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Matheus Cunha phấn khích khi được công nhận bàn thắng

Hưng phấn sau bàn thắng, Man United tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 73, Bruno Fernandes tung đường căng ngang chuẩn xác để Mbeumo đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-1, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 trận không ghi bàn của tiền đạo này.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Mbeumo chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 11 trận

Đáng chú ý, pha kiến tạo kể trên giúp Bruno Fernandes cán mốc 20 kiến tạo trong một mùa giải Premier League, sánh ngang thành tích của Thierry Henry và Kevin de Bruyne.

Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp Nottingham Forest có thêm bàn rút ngắn cách biệt do công của Morgan Gibbs-White. Dẫu vậy, thất bại 2-3 không ảnh hưởng nhiều đến đội khách khi họ đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Morgan Gibbs-White ghi thêm bàn danh dự cho Forest

Với Man United, chiến thắng này giúp họ chính thức kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, đồng thời khép lại hành trình hồi sinh ấn tượng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick ở mùa giải đầy biến động.

Thắng Nottingham Forest, Man United về đích thứ ba Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Casemiro vẫy chào khán giả Man United ở lần ra sân cuối cùng tại Old Trafford

Đánh bại Liverpool, Man United chính thức trở lại Champions League

(NLĐO) - Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Premier League giúp Man United chính thức giành vé dự Champions League sau hai năm vắng bóng.

