Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, miền Trung lại mưa lớn diện rộng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, miền Trung lại mưa lớn diện rộng

Thùy Linh

(NLĐO) - Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, một số tỉnh, thành phố miền Trung có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, miền Trung mưa lớn diện rộng - Ảnh 1.

Khu vực Nam Trung Bộ vừa xảy ra đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: NLĐO

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25-11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội phổ biến không mưa, từ ngày 25-11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay 24-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23-11 đến 3 giờ ngày 24-11 có nơi trên 30 mm như: trạm Sơn Long (Đắk Lắk) 35,2 mm, trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 34,7 mm, trạm Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 34,2 mm…

Từ sáng sớm đến hết đêm 24-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 24-11, ở khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, miền Trung mưa lớn diện rộng - Ảnh 2.

Tin liên quan

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tính đến cuối giờ chiều nay 23-11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng.

TP Hải Phòng trao 40 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO)- TP Hải Phòng trao 40 tỉ đồng cùng nhiều loại thuốc men, vật tư y tế cho tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết

TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

(NLĐO) - TP HCM cử đội ngũ hùng hậu về nhân lực và vật lực giúp Khánh Hòa sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

mưa lớn thời tiết hôm nay Nam Trung Bộ đợt không khí lạnh miền Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo