Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, có nơi dưới 6 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20-1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại

Trên đất liền, khoảng tối và đêm 20-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Khi nào miền Bắc xảy ra đợt rét đậm?

Ngày 21-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20-1 đến ngày 22-1 có mưa, từ ngày 21-1 trời chuyển rét, từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1 chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 23 đến 24-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.