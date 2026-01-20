HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, có nơi dưới 6 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 6 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20-1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

- Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại

Trên đất liền, khoảng tối và đêm 20-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Khi nào miền Bắc xảy ra đợt rét đậm?

Ngày 21-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20-1 đến ngày 22-1 có mưa, từ ngày 21-1 trời chuyển rét, từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1 chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 23 đến 24-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. 

Rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đề phòng gió mạnh trên biển

Từ chiều tối và đêm 20-1, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ ngày 21-1, vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 22-1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tin liên quan

Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu cho thôi việc bảo vệ "ném chăn" người nhà bệnh nhân khi trời giá rét

Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu cho thôi việc bảo vệ "ném chăn" người nhà bệnh nhân khi trời giá rét

(NLĐO)- Sau khi nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn trong khuôn viên bệnh viện, người bảo vệ đã giật chăn và ném sang chỗ khác.

Nhiều nơi ở miền Bắc 5 độ C, đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới khi nào?

(NLĐO) - 5 giờ 30 sáng ngày 8-11, nhiệt độ một số khu vực xuống thấp như Sapa (Lào Cai) 4,7 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5,1 độ, Mộc Châu (Sơn La) 5,7 độ.

Thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới có mưa rải rác, trời rét

(NLĐO) - Trong 10 ngày tới, thời tiết Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, xuất hiện mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to

không khí lạnh không khí lạnh tăng cường rét hại Đợt rét đậm rét đậm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo