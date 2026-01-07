Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết, từ ngày 7 đến 16-1, thời tiết tại TP Đà Nẵng chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa.

Đợt không khí lạnh này có xu hướng tăng cường vào các ngày 7 và 8-1 và khoảng ngày 12-1. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động yếu.



Do tác động của các hình thế thời tiết trên, từ ngày 7 đến 12-1, khu vực Đà Nẵng phổ biến có mưa rải rác đến mưa nhiều nơi. Riêng trong ngày 7-1, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Thời tiết trong thời kỳ này có xu hướng lạnh về đêm và sáng sớm.

Ngày 7-1, khu vực trung tâm Đà Nẵng có mưa vừa

Từ sau ngày 12-1 đến ngày 16-1, mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện mưa vài nơi vào ban đêm và sáng. Ban ngày trời nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong những ngày có mưa dông, có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, trong các đợt không khí lạnh tăng cường, mưa có thể làm giảm tầm nhìn xa, gây khó khăn cho giao thông. Người dân và các đơn vị liên quan được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.