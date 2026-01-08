HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều nơi ở miền Bắc 5 độ C, đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới khi nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - 5 giờ 30 sáng ngày 8-11, nhiệt độ một số khu vực xuống thấp như Sapa (Lào Cai) 4,7 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5,1 độ, Mộc Châu (Sơn La) 5,7 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rét đậm, rét hại tiếp tục ảnh hưởng tới miền Bắc. Nhiều địa phương có nhiệt độ giảm sâu.

Nhiều nơi ở miền Bắc 5 độ C , đợt rét đậm kéo dài đến khi nào? - Ảnh 1.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: Hải Anh

Ghi nhận nhiệt độ thực đo tại thời điểm 5 giờ 30 sáng nay cũng cho thấy Tam Đường (Lai Châu) ở mức thấp khoảng 7,3 độ C, Sơn La 6,1 độ, Mù Căng Chải (Lào Cai) 7,3 độ, Đồng Văn (Tuyên Quang) 7,9 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 7,8 độ, Hà Đông (Hà Nội) 10,2 độ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới 10-1

Từ đêm 7-1 đến ngày 9-1, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ trung bình từ 12-14 độ C. Đồng bằng, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, nhiệt độ trung bình từ 13-15 độ C.

Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, nhiệt độ trung bình từ 14-16 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ trung bình từ 17-19 độ C.

Theo ông Hưởng, đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên này được dự báo sẽ kéo dài từ nay đến khoảng ngày 10-1.

Trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô, ngày trời nắng, đêm ít mây. Vì thế, người dân cần lưu ý đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối ở vùng núi Bắc Bộ.

Sau đợt rét đậm này, dự báo vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm rét hại ngắn ở khu vực Bắc Bộ nhưng cường độ không quá mạnh. Điều đáng lưu ý nhất thời gian tới là nguy cơ băng giá, sương muối ở vùng núi.

Trong thời gian còn lại của mùa Đông, các chuyên gia nhận định xu hướng rét ở các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì trong tháng 1. Tuy nhiên, số ngày rét đậm rét hại trong tháng 1 có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

    Thông báo