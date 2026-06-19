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Thời sự Chính trị

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ

Thiện An

(NLĐO) - Ông Bùi Xuân Cường được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Ngày 19-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo, để thực hiện công tác cán bộ.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Cường và ông Nguyễn Văn Đồng được miễn nhiệm để thực hiện công tác cán bộ

Chủ tịch UBND TPHCM cũng trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Xuân Cường, để thực hiện công tác cán bộ.

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Các đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết, thông qua các tờ trình.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trước đó, chiều cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn - giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

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miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND UBND TPHCM Bùi Xuân Cường
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