Khởi công thêm hơn 800 căn nhà ở xã hội tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Khởi công thêm hơn 800 căn nhà ở xã hội tại TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- BCONS tiếp tục khởi công Dự án Nhà ở xã hội 802 căn tại TPHCM, giá từ hơn 600 triệu đồng/căn, hướng đến người lao động thu nhập thấp.

Ngày 19-6, Công ty CP Đầu tư Xây dựng BCONS tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội dành cho người lao động thu nhập thấp tại phường Tân Uyên, TPHCM.

Tập đoàn BCONS khởi công 802 căn nhà ở xã hội TPHCM cho người lao động thu nhập thấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện BCONS thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Tân Uyên ngày 19-6.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 6.667 m², nằm trên trục đường Tố Hữu, phường Tân Uyên. Công trình gồm 2 block cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp ra thị trường 802 căn hộ nhà ở xã hội.

Tập đoàn BCONS khởi công 802 căn nhà ở xã hội TPHCM cho người lao động thu nhập thấp - Ảnh 2.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tặng hoa chúc mừng.

Các căn hộ có diện tích từ 31,5 m² đến 51,6 m², giá bán dự kiến từ hơn 600 triệu đồng mỗi căn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng bố trí nhiều tiện ích phục vụ cư dân như trung tâm thương mại, công viên, khu thể thao và khu vui chơi giải trí.

Cùng với lễ khởi công dự án nhà ở xã hội, BCONS cũng khởi công hệ thống trường học B.School nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động sinh sống tại khu vực.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch BCONS, cho biết dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng với mức giá phù hợp cho người lao động khu vực phía Bắc TP HCM, qua đó tạo điều kiện để người có thu nhập thấp và trung bình sớm ổn định chỗ ở.

Trước đó, BCONS đã triển khai dự án nhà ở xã hội BCONS Thống Nhất tại phường Đông Hòa, TPHCM trên diện tích khoảng 2ha. Dự án gồm các tòa chung cư cao 32 tầng, dự kiến cung cấp gần 2.500 căn hộ cùng hệ thống tiện ích nội khu và trường học liên cấp.


Tin liên quan

Cầu Phước Khánh hoàn thành 2 bó cáp dây văng cuối cùng

Cầu Phước Khánh hoàn thành 2 bó cáp dây văng cuối cùng

(NLĐO) - Cầu Phước Khánh đã hoàn thành hai bó cáp dây văng cuối cùng, đạt khoảng 98% khối lượng thi công toàn tuyến.

Đẩy mạnh giao thông công cộng số ở TPHCM với MultiGo

(NLĐO) - TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số giao thông công cộng với ứng dụng MultiGo, triển khai lộ trình 100% xe buýt điện vào năm 2029.

Từ năm 2027, sản xuất chi tiết tàu metro số 2 trong nước

(NLĐO) - TPHCM đang đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án metro; riêng tuyến số 2 dự kiến thi công tường vây từ ngày 20-6, hướng tới đào hầm năm 2027.

nhà ở xã hội TPHCM Bcons nhà ở xã hội tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo